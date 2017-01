Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag leichte Gewinne verbucht. Im Tagesverlauf schwankte der SMI zwischen 8'230 und 8'270 Punkten. Nach dem Minus von gut 2% in der vergangenen Woche und klaren Verlusten am Vortag erhielten die Dividendenpapiere am Berichtstag etwas Rückenwind von einem Entscheid des britischen Supreme Court: Die Regierung müsse die Zustimmung des Parlaments einholen, bevor sie den Austritt des Landes aus der EU erklärt. Marktexperten halten einen Brexit allerdings weiterhin für wahrscheinlich.

Bestimmend bleibe aber vor allem die Ungewissheit unter dem neuen Präsidenten Donald Trump, hiess es am Markt. Bange Blicke auf die ungewisse US-Wirtschaftspolitik setzten der Risikobereitschaft auch an der Wall Street einmal mehr Grenzen. Neuste Konjunkturdaten aus den USA hinterliessen am Aktienmarkt unterdessen keine nennenswerten Spuren. Hierzulande wurde der Dienstag derweil für Aryzta-Aktionäre - nach einer heftigen Gewinnwarnung - zu einem Tag zum Vergessen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,21% höher bei 8'246,66 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legte 0,21% auf 1'315,93 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,10% auf 9'011,49 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 22 im Plus, sieben im Minus und Lonza unverändert.

Tagesthema waren Aryzta (-32% auf 30,85 CHF) mit einem Minus von fast einem Drittel. Der Backwarenkonzern warnte ...

