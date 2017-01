Köln (ots) - Die Finanzholding GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH (GFC-Gruppe), hat im Geschäftsjahr 2016 mit den Beteiligungen im IT- und Bürokommunikationsbereich ein Umsatzwachstum von über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreicht.



Die Unternehmensgruppe betreut mit ihren Beteiligungsunternehmen heute über 16.000 technische Installationen bei ihren Kunden. Innovative und moderne IT-Managed-Service-Projekte, Migrationen von gesamten IT-Strukturen in das unternehmenseigene Rechenzentrum und das qualifizierte und zuverlässige Service-Team, überzeugte namhafte Mittelstandsunternehmen aus dem Rheinland. So konnte das IT-Systemhaus Ditcon GmbH im MPS (Managed Print Services)-Bereich unter anderem den Flughafen Köln Bonn und die abcfinance GmbH aus Köln, mit allen deutschland- und europaweiten Standorten, als neue Kunden gewinnen.



Die über 30-jährige Expertise der GFC-Gruppe im IT-Systemhaus- und Bürokommunikationsumfeld, die Spezialisierung in den Bereichen Lizenz-Management und Security, IP-Telefonie und die mittelständisch geprägte Servicestruktur, trugen maßgeblich zu den Vertriebserfolgen bei.



Mit sofortiger Wirkung übernimmt die Finanzholding GFC-Gruppe, im Zuge der Nachfolgeregelung, die Polygon DV-Entwicklungs- Vertriebs GmbH aus Köln. Das Unternehmen betreut als IT-Systemhaus seit über 25 Jahren namhafte Kunden aus dem Rheinland. Der ehemalige Gesellschafter der Polygon GmbH legte besonderen Wert darauf, sein Unternehmen zur Sicherung der langjährigen Kundenpartnerschaften und Arbeitsplätze, in qualifizierte Hände zu geben.



"Der erfolgreiche Werdegang aller Beteiligungen unserer GFC-Gruppe resultiert aus der konsequenten Umsetzung unserer Mittelstandsstrategie, der qualifizierten Ausbildung unserer Mitarbeiter, der Erfahrung aus über 30 Jahren im Bereich IT-Systemhaus und Bürokommunikation und dem daraus resultierenden Vertrauen namhafter Unternehmen und Partner. Wir sind sehr stolz, auf das bisher erreichte und freuen uns über unser neues Familienmitglied, der Polygon GmbH", so Frank Eismann, Geschäftsführer der GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH.



Über GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH (www.gfc-gruppe.de):



Die Holdinggesellschaft GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH wurde am 01. Oktober 2010 gegründet und verfügt über ein Stammkapital von 205.000 Euro sowie über ein hohes Investitionskapital für zukünftige Akquisitionen. Sie ist eine reine Finanzierungs- und Verwaltungsgesellschaft ohne eigenen Geschäftsbetrieb. Der IT-Dienstleister Ditcon GmbH, der Bürokommunikationsfachhändler Hackenbroich Büro- und Datentechnik GmbH und das IT-Systemhaus Polygon DV-Entwicklungs-Vertriebs GmbH sind 100-prozentige Tochtergesellschaften der GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH. Sitz der Gesellschaft ist Köln.



OTS: GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/101435 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_101435.rss2



Pressekontakt: GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH André Döhring Unternehmenskommunikation Fuggerstraße 26 51149 Köln Tel. 02203/ 89 86-0 E-Mail: andre.doehring@gfc-gruppe.de