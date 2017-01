Düsseldorf (ots) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat die Nominierung von Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat begrüßt "Martin Schulz steht zweifelsohne für einen proeuropäischen Kurs", sagte Özdemir der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Er sei allerdings gespannt, wie Schulz die großen Herausforderungen in der Umwelt- und Klimapolitik und bei der notwendigen ökologischen Modernisierung der Wirtschaft anpacken möchte. Über Gabriel sagte Özdemir: "Ich habe großen Respekt vor Sigmar Gabriels Entscheidung und politischer Leistung. Er hatte als SPD-Vorsitzender sicherlich keinen leichten Job. Aber er hat den Laden zusammen gehalten."



