Berlin (ots) - Finanzen, Buchhaltung und Steuern jederzeit im Blick +++ Automatische Rücklagenbildung +++ Besseres Cashflow-Management, hohe Zeitersparnis



In Partnerschaft mit Debitoor bietet das Fintech-Start-up Kontist (https://kontist.com/) ab sofort die Integration einer unkomplizierten Buchhaltung in ein intelligentes Geschäftskonto. Die Lösung richtet sich speziell an Freelancer und Selbstständige. Einnahmen und Ausgaben werden automatisch zugeordnet und synchronisiert, das manuelle Buchen von Belegen und Rechnungen wird überflüssig.



Ein mangelnder Überblick über die Finanzen ist eine der häufigsten Ursachen für das Scheitern einer Selbstständigkeit. Viele Gründer vergessen in der Euphorie der ersten Umsätze, dass spätestens nach einem Jahr ein nicht unbeträchtlicher Teil ans Finanzamt überwiesen werden muss. Sind keine entsprechenden Rücklagen gebildet worden, droht schnell das Aus. Um Selbstständigen hier mehr Sicherheit zu bieten und lästige Tätigkeiten abzunehmen, integriert Kontist in Partnerschaft mit Debitoor die Buchhaltung in sein intelligentes Geschäftskonto.



"Ziel ist es, Bank und Buchhaltung so tief zu integrieren, dass mehr als 90 Prozent aller administrativen Aufgaben auf beiden Seiten vollautomatisiert werden können", so Christopher Plantener CEO von Kontist, der auch schon Debitoor mitgegründet hat. "Das geht weit über den standardmäßigen Kontoauszugsimport bei den meisten Buchhaltungsprogrammen hinaus. Auf Basis dieses gemeinsamen Datenaustausches werden wir weitere innovative Produkte entwickeln."



"Die Nutzer brauchen nur noch die Rechnung zu stellen und Belege zu fotografieren, den Rest erledigen wir in Zukunft", kommentiert Alessandro Justesen Leoni, CEO von Debitoor. "Die Buchhaltung ist perfekt für den Steuerberater vorbereitet, die Steuern werden beiseite gelegt und dem Selbstständigen bleibt Zeit, sich um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern."



Mit Kontist können Einnahmen und Ausgaben einfach und klug kategorisiert, Transaktionen in Echtzeit überschaut, Steuerbeträge berechnet und auf ein Unterkonto beiseite gelegt sowie Sparziele gesetzt werden. Die Buchhaltungssoftware Debitoor setzt auf ein schlankes, reduziertes Interface und verzichtet zugunsten der Nutzerfreundlichkeit auf komplizierte Buchhaltungsfunktionen. Durch die Integration beider Angebote entsteht die perfekte Symbiose von Bank, Rechnungsstellung und Buchhaltung, die Selbstständigen und Freelancern maximalen Überblick und Sicherheit bei ihren Finanzen bietet.



Über Kontist



Kontist (www.kontist.com) ist Deutschlands erste Banking-Lösung ausschließlich für Freelancer und Selbstständige. Mit einer unkomplizierten Anmeldung über das Smartphone und einer einfachen Handhabung berechnet dieses moderne Geschäftskonto zudem die Einkommens- und Umsatzsteuer seiner Nutzer und legt diese automatisch auf ein Unterkonto. Die Kontist-App gibt Selbstständigen wirkliche Selbstständigkeit, schafft einen sekundenaktuellen Überblick und somit volle Kontrolle über die eigenen Finanzen und Steuern. Die Kontist GmbH wurde 2016 in Berlin gegründet und kooperiert mit der solarisBank. Das Team besteht derzeit aus dreizehn Mitarbeitern, die allesamt über langjährige Freelancer-Erfahrung verfügen und das Produkt gemeinsam entwickelt haben. Geschäftsführer des Unternehmens ist der langjährige und passionierte Entrepreneur Christopher Plantener, vormals Mitgründer der Buchhaltungssoftware Debitoor, der das Start-up gemeinsam mit Alexander Baatz, vormals N26, Sebastian Galonska, vormals Bergfürst und StudiVZ, und Madison Bell, vormals Nextdoor, gegründet hat.



Über Debitoor



Debitoor (www.debitoor.de) erfindet Buchhaltung für Kleinunternehmer, Selbstständige und Startups neu und konzentriert sich ganz konkret auf die Anforderungen junger Gründer an ein Buchhaltungsprogramm: Einfach, selbsterklärend, automatisiert und auch für absolute Buchhaltungs-Laien auf Anhieb verständlich. Die Debitoor-App kann auf allen Endgeräten (Smartphone, Tablet, PC) verwendet werden und bietet damit maximale Flexibilität. 2012 im dänischen Konzern e-conomic gegründet, ist Debitoor seit 2015 unabhängig und wird heute bereits von Kunden in mehr als 30 Ländern genutzt.



