In der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am heutigen Dienstag wurde die Abgeordnete Anja Karliczek zur Parlamentarischen Geschäftsführerin gewählt.



Außerdem hat die Fraktion heute den Abgeordneten Prof. Dr. Matthias Zimmer als Vorsitzenden des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe benannt.



