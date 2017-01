Die Börsen scheinen sich gerade in einer paradoxen Geisteshaltung zu befinden. Auf der einen Seite herrscht Unsicherheit über die Frage, wohin der neue US-Präsident Trump die nominal größte Volkswirtschaft der Welt steuern wird. Steht mit dem Motto "America first" wirklich die Rückkehr des Protektionismus an? Auf der anderen Seite ist das...

Den vollständigen Artikel lesen ...