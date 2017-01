Halle (ots) - Die Menschen in Deutschland wollen nicht das Gefühl vermittelt bekommen, da bewirbt sich einer nur deshalb um das mächtigste Amt im Land, weil ein anderer kurzfristig abspringt. Auch eine Partei möchte diesen nicht Knall auf Fall über ein Interview in den Medien vorgesetzt bekommen. SPD-Chef Gabriel hat diese Grundregeln missachtet - und damit dem Kanzlerkandidaten Martin Schulz einen Fehlstart beschert.



