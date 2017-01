NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre Kursverlusten im späten Handel ausgeweitet. Marktbeobachter begründeten dies vor allem mit dem wieder deutlicher anziehenden New Yorker Aktienmarkt.

Zweijährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,19 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 10/32 Punkte auf 100 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,93 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere rutschten um 18/32 Punkte auf 95 31/32 Punkte ab und rentierten mit 2,47 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um einen 1 7/32 Punkte auf 96 18/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,05 Prozent./ajx/he

