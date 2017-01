Merrill Lynch senkt Thyssenkrupp auf 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Thyssenkrupp vor der Berichtssaison im Stahlsektor von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Jason Fairclough begründete das negativere Votum für die Papiere des Industrie- und Stahlkonzerns in einer Branchenstudie vom Dienstag mit dem zuletzt gestiegenen Aktienkurs. Positive Auswirkungen von Restrukturierungen und der Branchenkonsolidierung seien bei Thyssen eher längerfristig zu erwarten. Zeitnah überwögen dabei die Unsicherheiten, weshalb es vorerst bessere Anlagemöglichkeiten gebe.

HSBC hebt Rational auf 'Buy' und Ziel auf 480 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Rational nach vorläufigen Zahlen für 2016 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 470 auf 480 Euro angehoben. Der Großküchengeräte-Hersteller habe das vergangene Jahr mit einem starken Wachstum aus eigener Kraft abgeschlossen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Dienstag. Das kräftige Wachstum dürfte sich fortsetzen und die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) 2017 und 2018 erholen. Das höhere Kursziel reflektiere eine gestiegene Bewertung vergleichbarer Unternehmen.

Equinet hebt Metro auf 'Buy' und Ziel auf 38 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Metro AG von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 38 Euro angehoben. Die anstehende Aufspaltung des Handelskonzerns bringe viele positive Veränderungen und erlaube es den beiden neu entstehenden Unternehmen, eigene Aktien als Währung für Zukäufe zu verwenden, schrieb Analyst Christian Bruns in einer Studie vom Dienstag. Die Neubewertung der Aktie, die zudem zu den zehn "Top Picks" von Equinet für 2017 gehöre, spiegele niedrigere Investitionen wider.

Warburg Research hebt Jungheinrich auf 'Buy' und Ziel auf 33 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Jungheinrich von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 33 Euro angehoben. Analyst Björn Voss begründete dies in einer Studie vom Dienstag mit einem neuen Bewertungshorizont und höheren Branchenmultiplikatoren. Die Profitabilität des Gabelstaplerherstellers sollte im vergangenen Jahr an ihrem tiefsten Punkt angekommen sein. Der Aktie dürfte nun wieder zurück in den Fokus der Investoren rücken. /tav/la

Goldman hebt Ziel für Daimler auf 81 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler von 71 auf 81 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Stefan Burgstaller erhöhte in einer Studie vom Dienstag seine Gewinnprognosen (Ebit) für die europäischen Autobauer in den Jahren 2016 bis 2020 um in Schnitt 5 Prozent. Damit trug er unter anderem der Aufwertung des US-Dollar nach der US-Präsidentenwahl Rechnung. Das operative Ergebnis für die Lkw-Sparte von Daimler hob er zugleich wegen der rascher als erwarteten Erholung in Nordamerika bis 2021 im Schnitt um 8 Prozent an. Mit Blick auf nötige Forschungs- und Entwicklungsausgaben rund um das Thema Elektromobilität steige bei Daimler aber auch der Kostendruck.

Independent Research hebt Ziel für SAP auf 87 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 85 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Markus Friebel sprach in einer Studie vom Dienstag von erfreulichen Resultaten des Softwarekonzerns für das Schlussquartal. Dagegen lägen die Markterwartungen für 2017 bereits am oberen Ende der leicht angehobenen Ziele. Da seine bisherigen Schätzungen aber zu pessimistisch gewesen seien, hebe er sie nun an.

DZ Bank hebt fairen Wert für Bayer auf 107 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer vor Zahlen zum vierten Quartal von 95 auf 107 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler rechnete in einer Studie vom Dienstag mit einem guten Abschluss des Jahres 2016. Ohne Berücksichtigung der Gewinne durch die Übernahme von Monsanto seien die Papiere des Pharma- und Agrarchemiekonzerns aktuell leicht unterbewertet. Das laufende Jahr werde verstärkt durch den Genehmigungsprozess zum Kauf des US-Saatgutspezialisten und daraus resultierenden Verkäufen bestimmt sein.

Barclays senkt Ziel für Allianz auf 148 Euro - 'Underweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz SE vor Zahlen zum vierten Quartal von 150 auf 148 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rechnete in einer Studie vom Dienstag mit einem recht ereignisarmen Jahresabschluss des Versicherers und passte ihre Prognosen an die Marktbewegungen im letzten Jahresviertel an. Zudem blieb Gaspari mit Blick auf die Gewinnentwicklung skeptisch. Bedeutende Treiber für das Ertrags- und Dividendenwachstum seien nicht zu erkennen.

Goldman hebt Ziel für Merck KGaA auf 105 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 99 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Pharmabereich sei die Auswahl der richtigen Aktie derzeit der Schlüssel zum Erfolg, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Branchenstudie vom Dienstag. Merck zählt er dabei nicht zu seinen favorisierten Werten. Die Kursziele macht der Experte fortan an seinen überarbeiteten Gewinnschätzungen für 2018 fest.

HSBC hebt Ziel für Wacker Chemie auf 103 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wacker Chemie von 81 auf 103 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Spezialchemiekonzern profitiere vom Trend hin zu effizienteren Solarmodulen, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer Studie vom Dienstag. McLoughlin rechnet vor diesem Hintergrund mit einem starken vierten Quartal in der Chemiesparte und bei der Tochter Siltronic. Allerdings könnten die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China beziehungsweise zwischen der EU und China den Ausblick für das Polysilizium-Geschäft in diesem Jahr trüben.

