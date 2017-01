FRANKFURT (Dow Jones)--Die nachbörsliche Kursentwicklung bei deutschen Aktien ist am Dienstag der Bewegung nach oben an der Wall Street gefolgt. Auffällige Sonderbewegungen habe es nicht gegeben, so ein Händler bei Lang & Schwarz. Auch Allianz hätten sich mit dem breiten Markt nach oben bewegt. Am Abend war bekannt geworden, dass Intesa Sanpaolo ein Gebot für den Versicherer Generali erwägt. Damit hatte Intesa einen Zeitungsbericht vom Sonntag bestätigt. In diesem war die Allianz als möglicher Unterstützer von Intesa genannt worden.

== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.35 Uhr 11.631,52 11.594,94 +0,31% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

