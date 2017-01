Die ÖVP stellt seit 30 Jahren ohne Unterbrechung den Landwirtschaftsminister in Österreich. Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter und die ehemaligen ÖVP-Landwirtschaftsminister aus dieser Periode nahmen das dreißigjährige Antrittsjubiläum von Josef Riegler am Dienstagabend bei einer Veranstaltung in Wien zum Anlass, eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...