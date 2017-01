Das Unternehmen Meggitt Training Systems hat die erstmalige Vorführung seines kürzlich auf den Markt gebrachten virtuellen Trainingssystems FATS 100e im Nahen Osten im Rahmen der IDEX 2017, die vom 19. bis 23. Februar in Abu Dhabi stattfindet, angekündigt. Vertreter von Meggitt werden auf der Messe an Stand 03-A22 für Vorführungen des FATS 100e und anderer Produkte zur Verfügung stehen.

"Der Nahe Osten ist weiterhin ein Schlüsselmarkt für Meggitt, und die IDEX ist die führende Rüstungsmesse in der Region", sagte Frank Socolow, der Geschäftsführer für den Nahen Osten und Nordafrika. "Das verbesserte System FATS 100e und unser dediziertes Team vor Ort stellen eine starke Lösung für die Kunden dar."

Das System FATS 100e kam Ende 2015 auf den Markt und stellt angesichts von 3D-Zielfunktion, automatischem Coaching und Gruppentraining auf VBS3-Basis eine maßgebliche Erweiterung der Möglichkeiten im Waffentraining dar. Die 3D-Zielfunktion bietet visuell realistische und äußerst detaillierte Terrains und Ziele sowie Wetterbedingungen und beeindruckende visuelle Effekte wie windige Umgebungen, fliegende Vögel, Schmutzspritzer und Explosionen. Das System FATS 100e bietet weiterhin automatisches Coaching, das es auf dem Markt für das Training mit Handfeuerwaffen bisher noch nicht gab, und Gruppentraining auf VBS3-Basis.

Ebenfalls ausgestellt werden die folgenden Lösungen von Meggitt:

Die drahtlosen Waffensimulatoren BlueFire bieten ein höchstes Maß an virtueller Realität und verfügen gleichzeitig über dieselbe Form, Passung und Funktion wie ihre scharfen Entsprechungen. BlueFire-Waffen sind eine hervorragende Wahl für das Gruppen- und Bewertungstraining, denn sie arbeiten über drahtlose Bluetooth -Technologie ohne Kabel oder Netzbetrieb und somit ohne Aktionseinschränkungen. Zu den Waffensimulatoren auf der IDEX gehören das Sturmgewehr G36, die Pistole Glock und der Granatwerfer M32.

Das Multi-Function Stationary Infantry Target bietet eine Konfiguration mit fest installiertem Zielkopf, der auf Treffer reagieren kann, automatische durch Soldatenbewegungen aktivierte Auslöser oder ein vorprogrammiertes Szenario, mit dem sichergestellt wird, dass die Auszubildenden Zielaktionen nicht vorhersehen. So wird ein realistisches Umfeld für Operationen in bewohntem Gebiet und Spezialtrainings geschaffen. Das System wird über Funkfrequenz, Kabelverbindung oder Ethernet-Steuerung betrieben und bietet so große Flexibilität hinsichtlich Anlagengestaltung und -nutzung.

Die Stahlkugelfänge der 5000er Serie bieten eine kostengünstige und wartungsarme Lösung für Schießanlagen mit fest installierten Schützenlinien im Innen- und Außenbereich. Durch die Konstruktion der Aufprallplatten werden Kugeln zur endgültigen Verlangsamung in eine Wirbelkammer oben am Kugelfang gelenkt. Die verbrauchten Fragmente werden in Schalen gesammelt, damit der Kugelfang einfach gereinigt werden kann.

Der drahtlose Zielträger XWT GEN3 ist sowohl als Version für den Innenbereich als auch für den Außenbereich erhältlich und ist auch unter extremen Umgebungsbedingungen wetterfest. Er bewegt sich auf einem Schienensystem mit antistatischen Rädern für leiseren, sanfteren Betrieb, das durch einen internen direkten Doppelantrieb angetrieben wird. Er fährt automatisch in eine Docking-Station ein, wo die wiederaufladbare Batterie aufgeladen wird.

Auf der IDEX 2017 wird es an Messestand 03-A22 den ganzen Tag über Vorführungen geben; außerdem können hier Termine vereinbart werden: https://meggitttrainingsystems.com/About-Meggitt/Trade-show-schedule/IDEX-2017/e/1.

Meggitt Training Systems

Meggitt Training Systems, Hersteller der Technologien FATS und Caswell, ist ein Unternehmensteil von Meggitt. Das Unternehmen ist der führende Anbieter integrierter Waffen-Trainingssysteme (live und virtuell). Weltweit sind über 13.000 Scharfschuss-Übungsgelände und 5.100 virtuelle Systeme von Meggitt aufgestellt, mit denen Streitkräfte, Ordnungs- und Sicherheitskräfte Urteilsbewusstsein, Situationsbewusstsein und Treffsicherheit trainieren können.

Meggitt Training Systems beschäftigt an seinem Hauptsitz in Atlanta und in seinen Einrichtungen in Orlando, Kanada, in Großbritannien, den Niederlanden, den VAE, Australien und Singapur über 400 Menschen. Das Unternehmen kann überall auf der Welt Servicepersonal für Ausbildertraining, Systeminstallation und Wartung bereitstellen. www.meggitttrainingsystems.com

Meggitt PLC

Meggitt PLC hat seinen Hauptsitz in Großbritannien. Der internationale Konzern ist in Nordamerika, Europa und Asien aktiv. Meggitt ist für seine speziell auf extreme Umgebungen abgestimmte Technik bekannt und ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Energie. Meggitt beschäftigt knapp 11.000 Mitarbeiter in über 40 Produktionsstätten und regionalen Niederlassungen weltweit.

