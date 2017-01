Was macht man, wenn sich viele Menschen im Land nach einer kurzen Ehezeit scheiden lassen? Man macht es ihnen schwerer. Das hat sich zumindest der ägyptische Präsident al-Sissi vorgenommen.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sissi hat eine Reform des Scheidungsrechts vorgeschlagen. In Ägypten würden etwa 40 Prozent der Ehen nach fünf Jahren geschieden, sagte Al-Sissi am Dienstag in einer vom Fernsehen übertragenen Veranstaltung. Deshalb solle der Staat darüber nachdenken, ob er künftig für eine Scheidung mehr verlange als eine einfache mündliche Erklärung des Ehemannes.

In Ägypten genügt es für eine Scheidung, dass ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...