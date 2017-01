Düsseldorf (ots) - SPD-Vizechefin Manuela Schwesig hat die Entscheidung für eine Kanzlerkandidatur von Martin Schulz begrüßt. "Ich finde die Entscheidung richtig, Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten und Parteivorsitzenden zu nominieren", sagte Schwesig der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Mit ihm haben wir die Möglichkeit, einen engagierten, lebendigen Wahlkampf zu führen. Einen Wahlkampf für Gerechtigkeit", so die Bundesfamilienministerin. Sie betonte, dass sie "großen Respekt für die Entscheidung von Sigmar Gabriel" habe. "Er hat mit dieser Entscheidung gezeigt, dass es ihm wirklich um die Partei und eine Perspektive für ein gutes Wahlergebnis geht", sagte Schwesig.



