Max Otte verfolgt die Spur der Investments von BlackRock und zieht Rückschlüsse für deutsche Anleger.

63 Prozent. Fast zwei Drittel der deutschen DAX-Konzerne gehören mittlerweile ausländischen Investoren. Das sind 736 Milliarden Euro Kapital, die im Ausland für steigende Erträge sorgen - aber nicht in Deutschland. Allen voran langt BlackRock, der Gigant unter den Vermögensverwaltern, kräftig zu. Dem US-Konzern gehören große Teile einiger Weltmarktführer aus Deutschland - beispielsweise 7 Prozent von Bayer, 8,9 Prozent des Chemiekonzerns Merck und 6,3 Prozent der mittlerweile 137 Jahre alten Münchener Rückversicherungsgesellschaft. Und was machen währenddessen die Deutschen? Nur magere 14 Prozent aller Bürger haben hierzulande Aktien in ihrem Portfolio. Statt auf Wertpapiere ordentlich wirtschaftender Unternehmen setzen sie auf unsichere Versprechen der Lebensversicherer, auf verfallende Geldwerte wie Sparbücher und Tagesgelder und auf allerlei Finanzprodukte, die bloß die Konten der Banker füllen, nicht aber ihre eigene Vorsorgekasse. Das Fatale an der...

