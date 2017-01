Knox™ ist eine natürliche Lösung zur Verzögerung des sogenannten "Pinking" bei Fresh Cut Salaten. An den Schnitträndern eines Fresh Cut Salates ist die Oxidation durch Sauerstoff als natürliche Wundreaktion beschnittener Zellen an dieser rosa-braunen Verfärbung zu erkennen. "Knox™ - Delayed pinking in fresh cut lettuce". Foto Rijk...

Den vollständigen Artikel lesen ...