1. Februar 2017, von 8.30 bis 18.00 Uhr in Genf

Alfresco Software, ein führender Open-Source-Anbieter für Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM), gibt bekannt, dass der Alfresco Day Genf in der französischsprachigen Schweiz am 1. Februar stattfindet. Alfresco hat als Veranstaltungsort das Starling Geneva Hotel and Conference Center für seine Kunden, Anwender und Partner gewählt.

Im Rahmen der Veranstaltung wird das Unternehmen die wichtigsten Neuigkeiten über Enterprise Content Management (ECM)- und Business Process Management (BPM)-Plattformen und seine Zusatzmodule vorstellen. Im Anschluss an eine Präsentation werden Erfahrungsberichte von Schweizer und grenzüberschreitenden Kunden und die mit Alfresco erzielten Erfolge vorgestellt.

In einem speziell für Integrator- und Technologie-Partner von Alfresco eingerichteten Village haben diese auch die Möglichkeit, ihre auf Alfresco basierenden Lösungen zu präsentieren.

Programmpunkte:

8.00 8.45 Frühstücksempfang 9.00 9.30 Präsentation von Alfresco Strategy 9.30 10.10 "Accelerating the flow of Digital Business", John Newton, CTO Gründer, Alfresco 10.10 10.40 Kaffeepause Networking mit Village-Partnern 10.40 11.00 Partner -Kurzvorträge SOPRA STERIA SMILE 11.00 12.30 Aktuelle Neuigkeiten zur Enterprise Content Management (ECM)-Plattform Alfresco One und seine Zusatzmodule. Das Neueste zur Business Process Management (BPM)-Lösung. Activiti Romain Guinot, Director SE, South EMEA, Alfresco Corentin Roux, SE, Frankreich, Alfresco 12.30 12.40 Kurzvortrag Pernexas 12.40 13.40 Cocktail Lunch 13.40 13.50 CISCO-Video 13.50 14.20 Feedback ESRF Lilian Cardonne mit Atol CD 14.20 14.50 Einführung zu Alfresco Desktop Sync und Alfresco Mobile Alfresco EFSS. Enterprise File Sync-and-Share, Marc Dubresson, Alfresco 15.00 15.10 Partner-Kurzvortrag Alfea Consulting 15.10 15.40 Kaffeepause Networking mit Village-Partnern 15.40 16.10 Feedback Yves FAUTH Applicaton Project Manager Céline GUIGNARD Head of Shared Services HR, Getaz Miauton 16.10 16.40 Feedback 16.40 17.30 Cocktail Networking mit Village-Partnern

Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen und sich für ein On-site-Interview mit John Newton, CTO Alfresco, eintragen möchten, wenden Sie sich bitte an Eloïse Provino, La Nouvelle Agence, unter der Rufnummer (+33) 06 43 68 96 37 oder an eloise@lanouvelle-agence.com

Nützliche Informationen:

Datum: 1. Februar 2017

Zeit: 8:30 18.00 Uhr

Ort: Starling Geneva Hotel and Conference Center

Adresse: Route François-Peyrot 34, 1218 Le Grand-Saconnex, Schweiz

Direkte Möglichkeit zur Anmeldung unter: https://www.alfresco.com/fr/evenements/alfresco-day-geneve-2017

Über Alfresco:

Alfresco bietet modernes Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM), basierend auf offenen Standards. So können Unternehmen das Potenzial ihres geschäftskritischen Contents voll nutzen: Denn Alfresco erfüllt die DSI-Sicherheitsanforderungen und bietet gleichzeitig die Einfachheit, die sich Anwender wünschen. Auf der Basis der Open-Source-Technologie von Alfresco können global tätige Unternehmen effektiver zusammenarbeiten und das sowohl innerhalb von Cloud- oder Hybrid-Umgebungen sowie on-premise. Alfresco setzt mit seinen Innovationen dort an, wo Content, Kollaboration und Geschäftsprozesse aufeinandertreffen. Weltweit über 11 Millionen Anwender arbeiten derzeit täglich mit der Software von Alfresco und managen dabei über sieben Milliarden Dokumente. Zu den Kunden von Alfresco zählen unter anderem: Amnesty International, Cisco, DAB Bank, FOX, NASA, PGA Tour und Sony Entertainment. Das 2005 gegründete Unternehmen hat seinen britischen Hauptsitz in Maidenhead; die US-Zentrale befindet sich in San Mateo, Kalifornien. www.alfresco.com/fr.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

