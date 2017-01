STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autoclub ADAC stellt Deutschlands Fernbus-Bahnhöfen ein überwiegend schlechtes Zeugnis aus. An vielen Stationen fehlten elektronische Anzeigetafeln und Dächer an den Bahnsteigen, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Autoclubs. Der Bürgersteig sei oft zu schmal für Rollstuhlfahrer. Der ADAC hatte zehn Fernbus-Bahnhöfe getestet, von denen sechs nur die Note ausreichend oder schlechter bekamen. Die Bahnhöfe in Göttingen und Bremen wurden gar mit "sehr mangelhaft" bewertet. Das Angebot der Städte spiegele nicht die Bedürfnisse der Fahrgäste wider, so der ADAC. Es müsse dringend nachgebessert werden. Testsieger war Stuttgart./wdw/DP/zb

