Nur wer die richtigen Reiseportale benutzt, findet die besten Angebote und kann Geld sparen. Die WirtschaftsWoche hat deshalb elf Anbieter auf Herz und Nieren geprüft und die besten Reiseportale gekürt.

Ein Blick aus dem Fenster oder auf das Thermometer und schon ist der Gedanke an den nächsten Sommerurlaub präsent: Wer träumt angesichts des frostigen, ungemütlichen Wetters nicht gern von Strand, Palmen, exotischen Speisen oder der perfekten Entspannung beim Cocktail am Pool. Das merkt auch die Touristikbranche: Die Monate Januar und Februar sind die Hauptbuchungsmonate des Jahres. Wer sich jetzt auf die Suche nach geeigneten Urlaubsangeboten macht, hat noch die größte Auswahl zu fairen Preisen.

Wer für die Buchung seines nächsten Urlaubs ein Online-Reiseportal verwendet, hat dabei gleich mehrere Vorteile: Die Angebote leichter auffindbar, die Auswahl unter verschiedenen Reiseveranstaltern ist riesig und die Auswahlkriterien können sehr individuell variiert werden. Eine Online-Buchung der Urlaubsreise spart aber vor allem Geld. Nach Angaben des Vergleichsportals Check24 können Pauschalurlauber durch einen Vergleich verschiedener Reiseveranstalter bei ihrer Urlaubsbuchung bis zu 35 Prozent sparen - bei gleichem Hotel, Abflugort, Reisezeit und gleicher Zimmerkategorie und Verpflegung. Im Durchschnitt ist die Buchung im Internet 351 Euro billiger. Vor allem Frühbucher können so viel Geld sparen.

Auf dem Markt der Reiseportale ist viel Bewegung, der Wettbewerb hart. Dementsprechend bemühen sich die Anbieter sehr intensiv um Kundenzufriedenheit, ein umfassendes Angebot und hohe Nutzerfreundlichkeit. Die Unterschiede zwischen den Reisportalen sind dabei für den Kunden nur selten offensichtlich, weil sie eher hinter den Kulissen und im Kundenservice zutage treten. Nach außen hin bieten die meisten Reiseportale mehr oder weniger das Gleiche.

Elf Portale getestet

Die WirtschaftsWoche hat deshalb das Deutsche Kundeninstitut (DKI) damit beauftragt, elf große Reiseportale genauer unter die Lupe zu nehmen und zu bewerten. Dabei wurde zwischen Reisevergleichsportalen, die nur die Angebote anderer Touristikunternehmen vermitteln, und Reiseveranstalterportalen unterschieden. Letztere bieten auch eigene Reisen in ihren Suchergebnissen an, sind also Vermittler und Veranstalter zugleich. Geprüft hat das DKI die Reiseveranstalterportale 1-2-fly.de, DER.com; Expedia.de, lastminute.de, Opodo und sonnenklar.tv sowie die Reisevergleichsportale Check24, HolidayCheck, Travel24.com, Travelscout24.de und weg.de. Für den Test wurden 350 Einzelkriterien erhoben sowie470 Kundenkontakte hergestellt.

Die Bewertung der Portale fußt dabei auf den Einzelbewertungen in drei Hauptkategorein: Leistungsangebot (35 Prozent Gewicht), Vergleichsrechner (40 Prozent) und Kundenservice (25 Prozent).

Leistungsangebot, Vergleichsrechner und Kundenservice im Check

In der Kategorie Leistungsangebot wurden unter anderem die Zahl der vermittelbaren Reiseveranstalter, der angebotenen Hotels, der angebotenen Reiseländer sowie kundenfreundliche Funktionen und Bonusprogramme in die Wertung einbezogen, um den Mehrwert der Portale gegenüber herkömmlichen Reisebüros abzubilden.

Das Leistungsangebot haben die DKI-Tester mit Hilfe von 14 Musterfällen erhoben, die je ein bestimmtes Reiseziel, eine Hotelkategorie, Verpflegung (zum Beispiel Halbpension) sowie eine Mindestzahl positiver Kundenbewertungen zum Hotel vorgaben. Mit diesen Suchkriterien ausgestattet, waren die Ergebnislisten der Reiseportale unmittelbar miteinander vergleichbar.

Nutzerfreundlichkeit im Fokus

Beim Test der Vergleichsrechner der Reiseportale ging es primär um Nutzerfreundlichkeit und Ausstattung. Übersichtlichkeit, der Verzicht auf Werbung in Form gesponserter Suchergebnisse, Informationen zum Hotel, Sortierbarkeit der Ergebnisse sowie die möglichen Suchkriterien nach Land, Verpflegung, Kundenbewertung oder Hotelkategorie flossen positiv in die Bewertung ein. Die Bewertung des Vergleichsrechners hat das DKI dabei mit 40 Prozent im Gesamtergebnis gewichtet.

Reiseportale, die sich auch per Telefon, E-Mail oder Facebook freundlich, kompetent und schnell um ihre Kunden kümmerten, sowie viele gut aufbereitete Informationen auf ihrer Internetseite zur Verfügung stellten, konnten in der Kategorie Kundenservice weitere Punkte sammeln. Diese ...

