"Wenn du nicht in Berlin geboren bist, wirst du niemals Berliner sein". Der Spruch könnte entsprechend von Kölnern, Münchnern oder Hamburgern kommen. Zugezogene sollten den Großstädtern kontern. Ohne sie läuft nichts.

Vor einiger Zeit in einem Hotelrestaurant in Colombo, Sri Lanka. Ich erzähle einem Einheimischen am Frühstückstisch auf Nachfrage: "I am from Berlin."

Da dreht sich am Nachbartisch einer um und dröhnt: "Ick hab Ihn zujehört. So, wie Sie beim Deutschrehn ehm jeklungen hahm, komm Se doch nich ous Balin."

Ich: "Doch."

"Jebürtig?"

"Nee."

"Seen Se. Denn erzählen Se doch och nich, Se komm ous Balin."

Meinem neugierigen einheimischen Tischnachbarn übersetzte ich flüchtig: "Someone from my city." Meine Stadt. Jawohl. Und zwar seit rund vier Jahren. So! Steht in meinem Ausweis. Kann ich beweisen.

Nun werden viele Leser aus Berlin sagen: "Pff, Berliner ist man nicht laut Ausweis, Berliner ist man, wenn man von hier kommt." Und ich sage: Ä-ä! Stimmt nicht. Wo kämen wir sonst hin? (mein Lieblingsargument)

Der damalige sozialdemokratische Vize-Bundestagspräsident und offenbar stolze Berliner Wolfgang Thierse hatte ja vor einigen Jahren zu Protokoll gegeben: "Ich ärgere mich, wenn ich beim Bäcker erfahre, dass es keine Schrippen mehr gibt, sondern Wecken. Da sage ich: In Berlin sagt man Schrippen, daran könnten sich selbst Schwaben gewöhnen. Genau das gleiche mit Pflaumendatschi. Was soll das? In Berlin heißt das Pflaumenkuchen. Da werde ich wirklich zum Verteidiger des berlinerischen Deutsch. Ich wünsche mir, dass die Schwaben begreifen, dass sie jetzt in Berlin sind. Und nicht mehr in ihrer Kleinstadt mit Kehrwoche. Sie kommen hierher, weil alles so bunt und so abenteuerlich und so quirlig ist, aber wenn sie eine gewisse Zeit da waren, dann wollen sie es wieder so haben wie zu Hause. Das passt nicht zusammen."

Oje! Ich stelle mir Thierse beim Bäcker an der Theke vor: "In Berlin sagt man Schrippen!" Wie gesagt: Der Mann war mal Bundestagspräsident. Das Beispiel ist zwar schon etwas älter, aber es passt so schön: Ersetzen wir das Wort Schwaben nämlich mal durch Türken - und Berlin durch Deutschland: "In Deutschland sagt man Ofenkartoffel, nicht Kumpir, daran könnten sich selbst Türken gewöhnen. Ich wünsche mir, dass die Türken begreifen, dass sie jetzt in Deutschland ...

