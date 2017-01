Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CYBERKRIEG - Die Bundesregierung will eine internationale Allianz schmieden, um Anschläge aus dem Internet auf einzelne Banken und den gesamten Geldkreislauf zu verhindern. "Cyber-Attacken auf Finanzinstitute sind nicht das Problem einzelner Institute. Sie sind ein Angriff auf die Integrität des internationalen Finanzsystems, die wir nicht tolerieren dürfen", hieß es am Dienstag in Regierungskreisen in Berlin. Deutschland will diese Bedrohungslage auf der Ebene der Finanzminister und Notenbankchefs der zwanzig wichtigsten Wirtschaftsnationen (G 20) zum Thema machen. "Wir streben dazu eine Wohlverhaltenserklärung an", berichtete eine mit der Planung vertraute Person der FAZ. "Erste Gespräche dazu haben wir auf Arbeitsebene aufgenommen, erste Reaktionen waren wohlwollend." (FAZ S. 15)

UNGLEICHHEIT - Die gute wirtschaftliche Entwicklung hat die Einkommen der Deutschen 2014 steigen lassen. Die Menschen mit geringen Einkommen mussten aber Verluste hinnehmen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW) an diesem Mittwoch veröffentlichen wird, und die der FAZ vorliegt. Seit einiger Zeit gebe es "Anzeichen dafür, dass die Einkommensungleichheit der verfügbaren Einkommen wieder ansteigt", sagte DIW-Forscher Markus Grabka. (FAZ S. 16)

PFLEGEBERUFE - Die Koalition kann sich nicht auf Einzelheiten der geplanten Reform des Pflegeberufegesetzes einigen. Deshalb soll wenige Monate vor dem Ende der Wahlperiode darüber jetzt der Koalitionsausschuss von Union und SPD befinden. Das haben die für die Verhandlungen zuständigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Georg Nüßlein (CSU) und Karl Lauterbach (SPD) der FAZ bestätigt. (FAZ S. 2)

STROMNETZ - Im Streit um die ungleiche Verteilung der Kosten für das deutsche Stromnetz haben sich 86 Unternehmen und Wirtschaftsverbände aus Nord-, Ost- und Süddeutschland an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewandt. Sie protestieren dagegen, dass Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) die zugesagte bundesweite Angleichung der Netzentgelte nicht in dem neuen Gesetz geregelt hat, über das das Bundeskabinett an diesem Mittwoch befinden will. Aktuell zahlten die Regionen, die durch die hohe Produktion von Ökostrom am meisten zum Gelingen der Energiewende beitrügen, auch die höchsten Kosten dafür, heißt es in dem Protestbrief, der der FAZ vorliegt. (FAZ S. 17)

KFZ-STEUER - Entgegen der Ankündigung von CDU und CSU nach der Bundestagswahl keine Steuern zu erhöhen, plant Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ab 2018 mit deutlichen Mehreinnahmen bei der Kfz-Steuer. Bis 2022 sollen die Einnahmen insgesamt um 1,1 Milliarden Euro steigen. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Berechnungen des Finanzministeriums. Den Gesetzentwurf will das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beschließen. (Handelsblatt S. 8)

REGULIERUNG - Nach der Ankündigung der USA, den Banken den Eigenhandel wieder zu erlauben, befürchten Finanzexperten eine Deregulierungswelle. Hans-Peter Burghof, Bankenprofessor an der Universität Hohenheim, sagte dem Tagesspiegel: "Das ist ein fundamentaler Richtungswechsel." Seine Furcht: "Wenn die Amerikaner die Regeln für die Banken lockern, können die Europäer dabei nicht einfach zusehen". Sonst wandere ihr Geschäft in die USA ab, dorthin, wo die Regeln lockerer sind. Isabel Schnabel, Mitglied der Wirtschaftsweisen, sagte: "Daher wäre eine Abschaffung der Volcker-Regel als starkes Signal zu werten, dass die Zeichen im amerikanischen Finanzmarkt auf Deregulierung stehen." Der designierte Finanzminister Steven Mnuchin hatte angekündigt, die Volcker-Regel aufzuweichen, laut der Banken keinen Eigenhandel betreiben dürfen. (Tagesspiegel)

