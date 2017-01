The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1557095459 DT.TELEK.INTL F.17/21 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1557095616 DT.TELEK.INTL F.17/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1557096267 DT.TELEK.INTL F.17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA 98AA XFRA CA95713E1079 WESTBAY VENT.INC. EQ00 EQU EUR N

CA RH33 XFRA CA98959W1041 ZINC ONE RESOURC.INC. EQ00 EQU EUR N

CA QIA XFRA NL0012169213 QIAGEN NV EO -,01 EQ00 EQU EUR Y