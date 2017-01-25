FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
H4ZP XETR DE000A1JF7L0 HSBC MSCI CHINA U. ETF DZ 0.010 EUR
H4ZV XETR DE000A1JF7S5 HSBC MSCI MALAY.UC.ETF DZ 0.374 EUR
H410 XETR DE000A1JXC94 HSBC MSCI EM UC. ETF DZ 0.022 EUR
H4ZC XETR DE000A1C0BD3 HSBC MSCI JP UCITS ETF DZ 0.194 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
H4ZP XETR DE000A1JF7L0 HSBC MSCI CHINA U. ETF DZ 0.010 EUR
H4ZV XETR DE000A1JF7S5 HSBC MSCI MALAY.UC.ETF DZ 0.374 EUR
H410 XETR DE000A1JXC94 HSBC MSCI EM UC. ETF DZ 0.022 EUR
H4ZC XETR DE000A1C0BD3 HSBC MSCI JP UCITS ETF DZ 0.194 EUR