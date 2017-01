FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OG8C XFRA LU0093571064 BL SIC.-SH. TERM EO INH.A 0.184 EUR

OG8E XFRA LU0093570686 BL SIC.-BOND EURO INH.A 7.252 EUR

H4ZP XFRA DE000A1JF7L0 HSBC MSCI CHINA U. ETF DZ 0.010 EUR

H4ZV XFRA DE000A1JF7S5 HSBC MSCI MALAY.UC.ETF DZ 0.374 EUR

H410 XFRA DE000A1JXC94 HSBC MSCI EM UC. ETF DZ 0.022 EUR

VO7 XFRA US9290421091 VORNADO RLTY TR. SBI 0.661 EUR

UUM XFRA US91529Y1064 UNUM GROUP DL-,10 0.186 EUR

SD3 XFRA US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 0.047 EUR

NBQ XFRA US68268N1037 ONEOK PARTNERS L.P. DL-01 0.735 EUR

ONK XFRA US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01 0.572 EUR

NVK XFRA US6294452064 NVE CORP. NEW DL-,01 0.931 EUR

4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.223 EUR

CAO XFRA US2058871029 CONAGRA BRANDS INC. DL 5 0.186 EUR

CKQ XFRA US1798951075 CLARCOR INC. DL 1 0.233 EUR

9DM XFRA US25820R1059 DORCHESTER MINERALS DL-01 0.225 EUR

CMR XFRA SG1V08936188 COSMOSTEEL HLDGS LTD 0.003 EUR

H4ZC XFRA DE000A1C0BD3 HSBC MSCI JP UCITS ETF DZ 0.194 EUR

OG8T XFRA LU0048293285 BL SICAV-GLOBAL 75 INH.A 17.331 EUR

P6SG XFRA US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS 0.203 EUR

OG82 XFRA LU0439765081 BL SIC.-EQUITIES EUROPE A 2.559 EUR

OG8Q XFRA LU0309191491 BL - EQUITIES DIV. INH. A 2.878 EUR

G7W XFRA GB0003718474 GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 0.348 EUR

OG81 XFRA LU0309191905 BL - EMERG.MARKETS INH. A 2.908 EUR

0L5 XFRA US5132721045 LAMB WESTON HLDGS DL 1 0.175 EUR