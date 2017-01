FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BSDK XFRA US05964H1059 BCO SANTANDER ADR 1

B7Z XFRA NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS MK-,34

ZDC XFRA FR0000125684 ZODIAC AEROSPACE

OTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP.

98A XFRA CA0079821017 AFRASIA MINL FIELDS

RH32 XFRA CA7740653042 ROCKRIDGE CAPITAL CORP.

FMOA XFRA US3135494041 FEDERAL-MOGUL HLDGS DL-01