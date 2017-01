Washington - Der neue US-Präsident Donald Trump will den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko vorantreiben. "Grosser Tag in Sachen NATIONALE SICHERHEIT für morgen geplant", twitterte er am Dienstagabend (Ortszeit). "Neben vielen anderen Dingen werden wir die Mauer bauen!"

US-Medien berichteten übereinstimmend unter Berufung auf Quellen im Weissen Haus, Trump werde am Mittwoch ...

