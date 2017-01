Moneycab: Herr Zinn, wie geht man als Hoteldirektor in Arosa mit fehlendem Schnee um, welche Alternativen habe Ihre Gäste, wenn sich kein "White Christmas Feeling" einstellen will?

Wir haben im Januar 2016 den Dezember nicht mehr als Schneesportmonat definiert und entsprechend unser Marketing und unsere Strategie geändert. Entstanden ist eine wunderschöne Adventszeit mit toller Dekoration im ganzen Haus, dem ersten Arosa Christkindlimarkt auf unserer Terrasse mit Glühwein, Punsch, Raclettebrot, heissen Maroni und Weihnachtsmusik. Das kam sehr gut an. Wir haben verstanden, dass es nicht unbedingt mit Schnee, sondern mit der Kommunikation, dem Angebot und der Atmosphäre zu tun hat, ob und wie lange unsere Gäste in dieser Zeit kommen. An dieser Strategie werden wir festhalten.

Das Waldhotel National ist vor allem auch durch kontinuierliche Investitionen eines der am besten bewerteten Vier-Sterne Winterhotels der Schweiz. Was war die letzte grosse Investition, welche nächsten Projekte stehen an?

Im Herbst 2015 haben wir 24 Zimmer und unsere Waldhotel-Bar komplett renoviert. Zusätzlich wurde der Eingangsbereich verschönert und ein Teil der alten Aussenfassaden gedämmt. Zudem wurden in allen neuen Bereichen LED-Lampen verbaut, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Letztes Jahr haben wir unsere Alpin Lounge mit neuem Mobiliar ausgestattet und einen neuen Personenlift eingebaut. Auch das Restaurant Thomas Mann hat ein neues Lichtkonzept erhalten. Weiter geplant haben wir die Sanierung des historischen Waldhotels. Wenn alles nach Plan läuft, beginnen wir damit im Frühling 2018.

Sie stammen aus einer Hoteliersfamilie in Garmisch-Partenkirchen und haben in Ihrer Karriere schon etliche Winterhotels in Deutschland, den USA und der Schweiz kennen gelernt. Wo sind Schweizer Hotels an der Spitze, wo müssen sie zulegen?

Im Grunde genommen geben alle Schweizer Hoteliers ihr Bestes. Allerdings sind verschiedene Führungsgenerationen spürbar, was sich direkt oder indirekt auf die Mitarbeiterpolitik auswirkt. Auch die Ansprüche der Mitarbeiter an uns haben sich geändert. Wir müssen lernen, diese zu verstehen und damit umzugehen. Denn eines ist klar: Wertschöpfung wird vom Mitarbeiter generiert.

Die Klimaveränderung lässt sich auch in Arosa beobachten. Wie verändert sich dadurch das saisonale Angebot, wie beeinflusst das die Erwartungshaltung der Gäste?

Wie bereits gesagt, analysieren wir unsere Märkte, die Mitbewerber und Wetterbedingungen je länger desto intensiver. Schnee gab es bis jetzt immer. Allerdings wissen wir nicht mehr, wann genau er kommt. Daher passen wir unser Angebot und unsere Strategie an, um wetterunabhängiger zu sein. Der Sommer bringt für uns neue Chancen, da die Gäste bei heissen Temperaturen spontan in die Berge fahren. Auch sind wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...