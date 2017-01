Tagesgewinner war am Dienstag GoPro mit 7,77% auf 10,13 (303% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,54%) vor Manz mit 7,54% auf 38,00 (780% Vol.; 1W 11,36%) und Ambarella mit 7,44% auf 47,40 (434% Vol.; 1W 1,94%). Die Tagesverlierer: JinkoSolar mit -3,73% auf 14,72 (167% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -10,52%), YY Inc. mit -3,14% auf 41,63 (84% Vol.; 1W -3,25%), Valeant mit -2,93% auf 13,58 (79% Vol.; 1W -10,89%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (47644,39 Mio.), Royal Dutch Shell (18657,78) und Alibaba Group Holding (7542,65). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Manz (780%), Ambarella (434%) und Polytec (410%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Barrick Gold mit 24,6%, die beste...

