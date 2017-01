Deutsche Aktienanleger wagen sich wieder etwas aus der Deckung. Der Dax hält sich auch am Mittwoch im vorbörslichen Handel über der Marke von 11.600 Punkten. Bestimmendes Thema bleibt die US-Wirtschaftspolitik.

Die US-Börsen haben sich am Dienstag mit Kursgewinnen präsentiert. Davon profitierte am Mittwochmorgen vor dem offiziellen Börsenstart auch der Deutsche Aktienindex. Der Dax hält sich über der Marke von 11.600 Punkten in etwa auf dem Niveau des Vortages.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte hatte zuvor 0,6 Prozent höher auf 19.912 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 2280 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 5600 Punkte. Damit schlossen S&P und Nasdaq auf Rekordständen.

