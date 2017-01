Lonza beruft Fridtjof Helemann, CHRO, in die Geschäftsleitung

Basel, Schweiz, 25. Januar 2017 - Der Verwaltungsrat von Lonza hat heute bekannt gegeben, dass Fridtjof Helemann, Chief Human Resources Officer (CHRO) von Lonza, ab 1. Februar 2017 in die Geschäftsleitung berufen und dort für die Bereiche Human Resources, Kommunikation sowie Umwelt, Gesundheit und Sicherheit zuständig sein wird.

Fridtjof Helemann (geb. 1954) stiess im Juni 2016 als CHRO zu Lonza. Er verfügt über eine Erfahrung von 30 Jahren in führenden HR-Positionen verschiedener Branchen und war vor seinem Wechsel zu Lonza Managing Partner bei Oxford Leadership.

Zu den weiteren Positionen seiner beruflichen Laufbahn zählen CEO und Partner bei Mercer Inc. Central Europe, Corporate Vice President HR bei der Henkel AG sowie verschiedene Funktionen in der HR-Beratung, unter anderem Partner der Hay Group und Mitglied der Geschäftsleitung von Kienbaum. Er begann seine Karriere als HR Manager bei Daimler-Benz. Fridtjof Helemann hat einen Abschluss in Production Engineering and Organization der Universität Siegen (DE) und ist Certified Professional Coach des Coaches Training Institute in Kalifornien (USA).

"Mit seiner umfassenden Beratungs- und Führungserfahrung im HR-Bereich und in organisatorischen Transformationsprozessen verfügt Fridtjof Helemann über fundierte Kenntnisse der Entwicklung und Umsetzung einer Personal- und Führungsstrategie", sagte Richard Ridinger, CEO von Lonza. "Mit seinem Führungshintergrund und seiner umfassenden Kompetenz im HR-Bereich wird er die ehrgeizigen Wachstums- und Leistungsziele von Lonza kurz- und langfristig unterstützen, um Lonza zu einem Team aus Hochleistungsteams und zu einem Unternehmen zu machen, zu dem man gehen möchte, in dem man bleiben will und in dem man sich weiterentwickeln kann."

Über Lonza

Lonza zählt zu den weltweit führenden und renommiertesten Zulieferern für Pharma-, Biotech- und Spezialchemie-Märkte. Wir verbinden Wissenschaft und Technologie um Produkte zu entwickeln, die unser Leben sicherer und gesünder machen und unsere Lebensqualität verbessern.

Neben der kundenspezifischen Herstellung und Entwicklung von Produkten, bietet Lonza auch Dienstleistungen und Produkte, die von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen über Desinfektionsmittel für Trinkwasser, Inhaltsstoffe für die Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie, sowie Agrarerzeugnisse, industrielle Konservierungsmittel bis hin zu antimikrobiellen Lösungen reichen, die gefährliche Viren, Bakterien und andere Erreger bekämpfen.

Im Jahr 1897 in den Schweizer Alpen gegründet, ist Lonza heute ein globales, marktführendes, Unternehmen mit mehr als 40 Produktions- und Forschungsstandorten sowie mehr als 10,000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weltweit. Das Unternehmen erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von CHF 4.13 Milliarden und ist auf zwei marktorientierten Säulen aufgestellt: Pharma&Biotech und Specialty Ingredients. Weitere Informationen zu unseren Leistungen finden Sie auf www.lonza.com.

Lonza Contact Information

Lonza Group Ltd Lonza Group Ltd Lonza Group Ltd Head Investor Relations Head Corporate Communications Head External Communications Dirk Oehlers Dominik Werner Constance Ward Tel +41 61 316 8540 Tel +41 61 316 8798 Tel +41 61 316 8840 Fax +41 61 316 9540 Fax +41 61 316 9540 Fax +41 61 316 9840 (dirk.oehlers@lonza.com: mailto:dirk.oehlers@lonza.com) (dominik.werner@lonza.com: mailto:dominik.werner@lonza.com) (constance.ward@lonza.com: mailto:constance.ward@lonza.com)

Additional Information and Disclaimer

Lonza Group Ltd has its headquarters in Basel, Switzerland, and is listed on the SIX Swiss Exchange. It has a secondary listing on the Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-ST"). Lonza Group Ltd is not subject to the SGX-ST's continuing listing requirements but remains subject to Rules 217 and 751 of the SGX-ST Listing Manual.

Certain matters discussed in this news release may constitute forward-looking statements. These statements are based on current expectations and estimates of Lonza Group Ltd, although Lonza Group Ltd can give no assurance that these expectations and estimates will be achieved. Investors are cautioned that all forward-looking statements involve risks and uncertainty and are qualified in their entirety. The actual results may differ materially in the future from the forward-looking statements included in this news release due to various factors. Furthermore, except as otherwise required by law, Lonza Group Ltd disclaims any intention or obligation to update the statements contained in this news release.