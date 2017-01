Lonza meldet Rekord Geschäftsergebnis mit 24,2% Kern-EBIT-Wachstum getrieben durch Pharma&Biotech

Starkes Umsatzwachstum von 8.7% auf CHF 4.13 Milliarden

Ausgezeichnetes Kern-EBIT von CHF 651 Millionen, ein Plus von 24.2%

Verbesserung des Kern-RONOA um 500 Basispunkte auf 21.5%

Ein weiteres solides Jahr mit operativem Freien Cash Flow von CHF 638 Millionen vor Akquisitionen

Bemerkenswertes Umsatzwachstum bei Pharma&Biotech von 15.9% führte zu starkem Anstieg des Kern-EBIT um 40.8% auf CHF 400 Millionen

Specialty Ingredients verzeichnet das fünfte Jahr in Folge eine nachhaltig starke Geschäftsentwicklung mit einem Anstieg des Kern-EBIT um 8.1%

Verwaltungsrat von Lonza schlägt für 2016 eine erhöhte Dividende von CHF 2.75 pro Aktie vor

Veränderungen in Geschäftsleitung und Verwaltungsrat angekündigt

Basel, Schweiz, 25. Januar 2017 - Lonza erzielte 2016 erneut finanzielle Rekordergebnisse mit herausragenden Verbesserungen in allen wichtigen Kennzahlen. Dadurch ergaben sich die besten Gesamtjahresergebnisse in der Geschichte des Unternehmens. Das hohe Umsatzwachstum und die starke Verbesserung der Margen sind das Ergebnis einer sorgfältigen und disziplinierten Umsetzung der erfolgreichen Unternehmensstrategie.

Im Vergleich zum Berichtsjahr 2015 verzeichnete Lonza ein starkes Umsatzwachstum von 8.7% (8.2% in konstanten Wechselkursen) auf CHF 4.13 Milliarden und ein Rekordwachstum des Kern-EBIT um 24.2% auf CHF 651 Millionen in der Berichtswährung.

Die herausragenden Verbesserungen waren vor allem einer ausgezeichneten kommerziellen Umsetzung und einer starken operativen Leistung im Segment Pharma&Biotech zu verdanken.

Der Kern-RONOA verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich von 16.4% auf 21.5%. Der operative Freie Cash Flow vor Akquisitionen war mit CHF 638 Millionen, trotz deutlich gestiegener Investitionsausgaben, stark. Der operative Freie Cash Flow nach Akquisition fiel mit CHF 408 Millionen geringer aus als im Vorjahr (CHF 667 Millionen im 2015), was hauptsächlich auf die Übernahme von InterHealth Nutraceuticals (USA) zurückzuführen ist. Dennoch verlief der Abbau der Nettoverschuldung auf CHF 1.58 Milliarden nach Plan (CHF 1.66 Milliarden im 2015).

"Lonza hat einen weiteren Sprung nach vorn gemacht und das fünfte Jahr in Folge bei allen wichtigen Kennzahlen ihre Ziele erreicht", sagte Richard Ridinger, CEO von Lonza. "Wir sind als Unternehmen stolz auf diese Rekordergebnisse, denn wir sehen, dass sich die harte Arbeit unserer Mitarbeitenden auszahlt. Die wiedergewonnene Stärke von Lonza macht uns zuversichtlich, dass wir für den nächsten Zyklus des beschleunigten organischen und anorganischen Wachstums gut gerüstet sind."

Er fügte hinzu: "Mit der erfolgreichen Akquisition von Triangle Research Labs und InterHealth Nutraceuticals im Jahr 2016 sowie dem voraussichtlichen Abschluss der Akquisition von Capsugel im Jahr 2017 haben wir eindeutig die Dynamik, die uns auf dem Weg zu unserem strategischen Ziel voranbringt, der führende Anbieter für das gesamte Healthcare Continuum zu sein."

Pharma&Biotech Segment

Das Segment Pharma&Biotech erzielte ein bemerkenswertes Umsatzwachstum von 15.9% (15.8% in konstanten Wechselkursen) auf CHF 1.85 Milliarden, was zu einem aussergewöhnlichen Kern-EBIT von CHF 400 Millionen und einem extrem hohen Kern-EBIT-Wachstum von 40.8% gegenüber dem Vorjahr führte.

Dieses hervorragende Ergebnis war kommerziellen Spitzenleistungen und einer starken operativen Umsetzung zu verdanken. Neben der starken Dynamik im Bereich Mammalian Manufacturing war auch bei allen anderen Technologien und Verfahren ein deutlicher Aufwärtstrend zu verzeichnen. Darüber hinaus trugen die anhaltende Kostendisziplin und die Spitzenleistung in der Produktion zu diesen hervorragenden Segmentergebnissen bei.

Das Segment Pharma&Biotech gab 2016 mehrere wichtige langfristige, strategische Produktionsvereinbarungen bekannt, z. B. mit Kodiak Sciences, bluebird bio und Clovis Oncology. Mit 154 erfolgreichen Audits durch Aufsichtsbehörden und Kunden schrieb das Unternehmen seine gute regulatorische Erfolgsbilanz fort.

Specialty Ingredients Segment

Das Segment Specialty Ingredients verzeichnete 2016 ein weiterhin starkes Ergebnis mit einem Umsatzanstieg von 3.8% (3.1% in konstanten Wechselkursen) auf CHF 2.25 Milliarden. Das Kern-EBIT wuchs bei weiter verbesserten Margen um 8.1% gegenüber dem Vorjahr auf CHF 322 Millionen.

Diese guten Fortschritte waren einem starken Ergebnis in den Bereichen Wood Protection, Consumer Care und Water Treatment, sowie dem verbesserten Produktmix und der Optimierung des Portfolios zu verdanken. Der erwartete Einbruch bei Agro Ingredients durch die rückläufige Dynamik im Agrochemiemarkt hatte Auswirkungen auf das Gesamtwachstum bei Specialty Ingredients. Lonza wird weitere betriebliche Verbesserungen sowie Optimierungen der Wertschöpfungskette vornehmen, um die Rentabilität weiter zu steigern.

Mit der Akquisition von InterHealth Nutraceuticals im September 2016 kam Lonza ihrem strategischen Ziel, ein Anbieter hochwertiger Produkte für das gesamte Healthcare Continuum zu werden, erneut einen wichtigen Schritt näher. Lonza baut mit dieser gezielten Akquisition ihr Portfolio im Ernährungsbereich aus und erweitert ihr Angebot mit Blick auf stark wachsende Verbraucherbedürfnisse und Ernährungstrends.

Zusammenfassung Finanzen

Umsatzwachstum um 8.7% in der Berichtswährung (8.2% in konstanten Wechselkursen) auf CHF 4.13 Milliarden

Wachstum des Kern-EBITDA um 15.8% in der Berichtswährung (15.4% in konstanten Wechselkursen) auf CHF 918 Millionen

Bemerkenswertes Wachstum des Kern-EBIT um 24.2% in der Berichtswährung (23.7% in konstanten Wechselkursen) auf CHF 651 Millionen

Kern-RONOA ebenfalls deutlich auf 21.5% verbessert (16.4% in 2015)

Die Schuldenreduzierung lag trotz der Akquisition von InterHealth Nutraceuticals dank solider Cash-Generierung weiter im Plan und führte zu einem Nettoverschuldungs-EBITDA-Verhältnis von 1.73x

Lonza setzte die Bemühungen fort, ihr Portfolio zu restrukturieren, um die operative Leistungsfähigkeit in Zukunft weiter zu beschleunigen. Im Rahmen dieser Anstrengungen hat Lonza entschieden den Peptidstandort in Braine (BE) zu veräussern und restrukturierte andere kleinere Geschäfte. Dies führte zu kombinierten Rückstellungen und Restrukturierungskosten von CHF 82 Millionen

in CHF Mio. GJ 2016 GJ 2015 Veränderung Umsatz 4 132 3 803 8.7 % Kern-EBITDA 918 793 15.8 % Kern-EBITDA-Marge 22.2 % 20.9 % Kern-EBIT 651 524 24.2 % Kern-EBIT-Marge 15.8 % 13.8 % Kern-RONOA 21.5 % 16.4 % Operativer Freier Cash Flow 408 667 -38.8 % Nettoverschuldung 1 584 1 660 -4.6 %

Ausblick 2017

Aufgrund des soliden Fundaments, das 2016 für die Zukunft gelegt wurde, meldet Lonza den folgenden Ausblick für 2017. Dieser Ausblick beruht auf einer Lonza-Standalone-Basis:

Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich

Kern-EBITDA von CHF 1 Milliarde

Zweistelliges Wachstum des Kern-EBIT

Kern-RONOA über den 21.5%, welche im Jahr 2016 erreicht wurden

Dieser Ausblick basiert auf dem gegenwärtigen makroökonomischen Umfeld und auf konstanten Wechselkursen für die wichtigsten Währungen, in denen Lonza handelt.

Die mittelfristige Prognose wird im Verlauf des Jahres 2017 überprüft. In Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Abschlusses der Akquisition von Capsugel plant Lonza eine Aktualisierung im Rahmen der Halbjahresergebnisse am 26. Juli 2017 oder spätestens bis zur Vorlage der Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal am 27. Oktober 2017.

Dividende

Der Verwaltungsrat schlägt für 2016 eine erhöhte Bardividende von CHF 2.75 pro Aktie vor. Diese Dividende wird vorbehaltlich der Genehmigung durch die Generalversammlung aus den Kapitaleinlagereserven ausgezahlt und unterliegt nicht der schweizerischen Verrechnungssteuer.

Veränderungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat schlägt an der jährlichen Generalversammlung von Lonza, die am 25. April 2017 stattfindet, die Wahl von Albert M. Baehny (64) als neues Verwaltungsratsmitglied vor. In Abhängigkeit seiner Wahl wird der Verwaltungsrat Herrn Baehny zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrats berufen, mit der Absicht, ihn als neuen Präsidenten auf der jährlichen Generalversammlung 2018 vorzuschlagen. Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Rolf Soiron als Präsidenten für ein weiteres Jahr vor bis zur Generalversammlung 2018, um die Kontinuität der Aufsicht der Capsugel-Transaktion und deren erfolgreiche Integration sicherzustellen.

Thomas Ebeling hat entschieden, sich in diesem Jahr an der jährlichen Generalversammlung nicht zur Wiederwahl zu stellen. Der Verwaltungsrat dankt Thomas Ebeling für seine Beiträge während seiner drei Amtsjahre im Nominierungs- und Entschädigungsausschuss.

Ferner schlägt der Verwaltungsrat an der jährlichen Generalversammlung die Wiederwahl aller übrigen Verwaltungsratsmitglieder vor.

Albert M. Baehny hat seit 2011 als Verwaltungsratspräsident von Geberit eine beeindruckende Erfolgsbilanz erreicht. Von 2005 bis 2014 war er zudem als CEO des Unternehmens tätig. Bevor er zu Geberit wechselte, gewann er technologische und industrielle Erfahrungen, die für ihn in seiner neuen Rolle bei Lonza von grossem Wert sein werden. Er hatte zum Beispiel Positionen in der Pharma- und Chemieindustrie, unter anderem mit Serono-Hypolab, Dow Chemicals Europe, Ciba-Geigy, Ciba Spezialitätenchemie, Vantico und Wacker Chemie inne. Er erwarb einen Abschluss in Biologie mit einer Spezialisierung in Biochemie und Genetik.

Ferner ernannte der Verwaltungsrat Fridtjof Helemann, Chief Human Resources Officer von Lonza, ab 1. Februar 2017 zu einem Mitglied der Geschäftsleitung (näheres siehe separate (Medienmitteilung: http://www.lonza.com/about-lonza/media-center/news.aspx)).

Risikofaktoren

Für weitere Informationen zu den Risikofaktoren, besuchen Sie bitte (www.thefuturelonza.com/risk-factors: http://www.thefuturelonza.com/risk-factors)

Über Lonza

Lonza zählt zu den weltweit führenden und renommiertesten Zulieferern für Pharma-, Biotech- und Spezialchemie-Märkte. Wir verbinden Wissenschaft und Technologie um Produkte zu entwickeln, die unser Leben sicherer und gesünder machen und unsere Lebensqualität verbessern.

Neben der kundenspezifischen Herstellung und Entwicklung von Produkten, bietet Lonza auch Dienstleistungen und Produkte, die von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen über Desinfektionsmittel für Trinkwasser, Inhaltsstoffe für die Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie, sowie Agrarerzeugnisse, industrielle Konservierungsmittel bis hin zu antimikrobiellen Lösungen reichen, die gefährliche Viren, Bakterien und andere Erreger bekämpfen.

Im Jahr 1897 in den Schweizer Alpen gegründet, ist Lonza heute ein globales, marktführendes, Unternehmen mit mehr als 40 Produktions- und Forschungsstandorten sowie mehr als 10,000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weltweit. Das Unternehmen erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von CHF 4.13 Milliarden und ist auf zwei marktorientierten Säulen aufgestellt: Pharma&Biotech und Specialty Ingredients. Weitere Informationen zu unseren Leistungen finden Sie auf www.lonza.com.

