TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Gute US-Vorlagen sorgen zur Wochenmitte für steigende Kurse an den Aktienmärkten in Ostasien. Dazu kommen positive Konjunkturdaten aus der Region. Zudem arbeitet der neue US-Präsident Donald Trump seine Wahlversprechen nach und nach ab. So gab er grünes Licht für den Bau zweier umstrittener Pipelines. "Trump bringt alles voran, was wachstumsfördernd ist", merkt Analyst Tim Anderson von TJM Investments an.

Das deutlichste Plus weist der Nikkei-225 auf, der um 1,1 Prozent auf 19.000 Punkte zulegt, nachdem er am Vortag noch auf dem tiefsten Stand seit sieben Wochen geschlossen hatte. Der Schanghai-Composite verbessert sich um 0,1 Prozent auf 3.146 Punkte. Hier verweisen Teilnehmer auf einen ruhigen Handelsverlauf im Vorfeld des in der kommenden Woche beginnenden Neujahrsfestes. Der australische S&P/ASX-200 hat den Handel mit einem Plus von 0,4 Prozent beendet.

Die Börse in Tokio wird zusätzlich von guten Konjunkturdaten angetrieben. So hat Japan erstmals seit sechs Jahren wieder einen Handelsüberschuss verbucht. Nach Angaben des Finanzministeriums belief sich der Überschuss auf 4,07 Billionen Yen. Die Daten zeigen, dass Japan vor allem im Handel mit den USA einen hohen Überschuss erzielt hat. Eine Tatsache, die nach der Aufkündigung des Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP durch Trump am Vortag durchaus Brisanz hat.

Minenwerte treiben Börse in Sydney an

Vor dem Nationalfeiertag am Donnerstag, an dem die Börsen geschlossen bleiben, ging es in Sydney noch einmal deutlich nach oben. Vor allem die Minenwerte kletterten klar in die Höhe. Die Aktien von Rio Tinto gewannen 3,8 Prozent und markierten den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Der Bergbaukonzern hat einen Käufer für die Australien-Tochter Coal & Allied gefunden. Der Kohlekonzern geht für bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar an die Yancoal Australia Ltd.

Die Aktien von BHP Billiton stiegen auf den höchsten Stand seit Juni 2015 und gewannen 3,3 Prozent. Der Konzern hat zwar einen Rückgang bei der Kupfererzeugung verzeichnet. Bei den übrigen Rohstoffen sieht sich die BHP Billiton, die im vergangenen Geschäftsjahr wegen schwacher Preise und hoher Abschreibungen den höchsten Jahresverlust in ihrer Geschichte schrieb, im Plan. Die Prognosen für Öl, Eisenerz und Kohle wurden bestätigt.

Wenig Bewegung am Devisenmarkt - Gold gibt weiter nach

Insgesamt in engen Bahnen zeigt sich das Geschehen am Devisenmarkt. Der Dollar neigt, auch gestützt von guten US-Konjunkturdaten des Vortages, weiterhin zur Stärke. Der Euro notiert bei 1,0726 Dollar und damit knapp unter dem Niveau des Vortages. Mit der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten verliert der Goldpreis etwas an Glanz. Die Feinunze reduziert sich um 0,4 Prozent auf 1.204 Dollar.

Wieder abwärts geht es dagegen mit den Ölpreisen. Damit setzt sich die volatile Bewegung seit Wochenbeginn fort. Die Notierungen für WTI und Brent geben ihre Gewinne aus dem US-Handel wieder vollständig ab. Ein Barrel WTI reduziert sich um 0,4 Prozent auf 52,99 Dollar, für Brent geht es um 0,3 Prozent auf 55,27 Dollar nach unten.

