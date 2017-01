Der gestrige DAX-Tagesgewinner - die Deutsche Bank - startete mit einer beispiellosen Kursstärke in den Handelstag und baute ihre Spitzenposition nachbörslich sogar noch ein großes Stück weit aus - zudem steuert das Wertpapier noch zielstrebig seine Jahreshochs an.

Der Prügelknabe aus den letzten Jahren hat im Bereich von rund 10,00 Euro scheinbar einen tragfähigen Boden gefunden und konnte in diesem Bereich eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 13,84 Euro etablieren. Im November 2016 gelang es schließlich diese regelkonform zur Oberseite aufzulösen und eine dynamische Erholungsbewegung bis in den Widerstandsbereich von 18,83 Euro etablieren. Seit Anfang Dezember verweilt das Papier nun in einer engen Seitwärtsphase zwischen 16,82 sowie 18,76 Euro und lässt mit weiteren Handelssignalen auf sich warten. Allerdings macht die Deutsche Bank jedes Mal einen Satz nach oben, sobald auch die US-Indizes anziehen und weist somit eine gewisse Paarität auf. Die deutlichen Zugewinne am US-Aktienmarkt konnten auch die Papiere der Deutschen Bank beflügeln, weshalb bei gleichbleibender Kursstärke bald wieder frische Hochs auf der Anzeigetafel zu sehen ...

