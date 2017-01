Der US-Telekomausrüster Cisco übernimmt für 3,7 Milliarden Dollar das heimische Softwareunternehmen Appdynamics.



Die am Dienstag von Cisco angekündigte Transaktion entspricht der neuen Strategie des Konzerns. Demnach konzentriert sich dieser verstärkt auf Software-Geschäfte. Cisco reagiert damit auf den Trend, Speicherplatz und Rechnerkapazitäten über das Internet zur Verfügung zu stellen (Cloud Computing). Der Konzern griff bei Appdynamics zu, bevor die Firma mit Sitz in San Francisco an die Börse ging. Diesen Schritt hatte der Firmensoftware-Anbieter im Dezember angekündigt.