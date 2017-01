Bern - Procivis, ein vom Schweizer Blockchain-Unternehmer Daniel Gasteiger gegründetes Startup, tritt heute erstmals an die Öffentlichkeit, um im Rahmen des "Microsoft Praxistag für die öffentliche Hand" in Bern den Machbarkeitsnachweis für eine Blockchain-gestützte E-Government-Plattform zu präsentieren. Zur Ausgestaltung seiner Dienstleistungen wird das Unternehmen eng mit E-Government-Experten aus Estland zusammenarbeiten.

Procivis wurde mit dem Ziel gegründet, eine "e-Government as a Service"-Lösung zu entwickeln, die sich auf drei Pfeiler stützt: Estlands Erfahrungen als weltweit führende digitale Gesellschaft, die Stärken der Blockchain-Technologie sowie traditionelle Schweizer Grundwerte. Am heutigen Anlass in Bern präsentiert Firmengründer Daniel Gasteiger den Machbarkeitsnachweis für eine Mobiltelefon-basierte E-Voting-Lösung, die auf der Procivis-Plattform basiert und den Bürgern eine manipulationssichere Stimmabgabe ermöglicht.

E-Government-Dienstleistungen sind ein vielversprechendes Beispiel dafür, wie die Blockchain-Technologie in Bereichen jenseits von Kryptowährungen eingesetzt werden kann. Das am heutigen Anlass vorgeführte E-Voting demonstriert beispielhaft eine von verschiedenen möglichen Anwendungen, die auf die sichere Verwaltung digitaler Identitäten durch Procivis abstützen. Über einen durch die Behörden verwalteten App Store kann die Plattform eine grosse Bandbreite an digitalen Dienstleistungen der öffentlichen Hand abdecken, wie zum Beispiel Steuererklärungen oder Grundbuch- und Handelsregistereinträge.

Vorbild Estland

