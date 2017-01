In einer unabhängigen Befragung von EuPD Research (Bonn) gaben deutsche Photovoltaik-Installateure dem Speicherhersteller E3/DC (Osnabrück) Bestnoten in den Kategorien Zufriedenheit und Weiterempfehlungs-Bereitschaft. E3/DC erhält somit im dritten Jahr in Folge das Siegel "Top Brand PV" im Bereich Speicher in Deutschland.

