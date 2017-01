Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Japan hat 2016 zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder einen Überschuss in der Handelsbilanz erzielt. Beigetragen haben dazu günstigere Ölimporte und eine Erholung der Exporte gegen Ende des Jahres, wie aus Daten des Finanzministeriums hervorgeht. Demnach wies die Handelsbilanz einen Überschuss von 4,1 Billionen Yen (33,7 Milliarden Euro) auf nach einem Verlust von 2,8 Billionen Yen im Jahr zuvor. Den größten Überschuss habe Japan weiterhin im Handel mit den USA. In Summe sank er allerdings um 4,6 Prozent auf 6,835 Billionen Yen. Im Dezember nahmen die Ausfuhren Japans erstmals seit 15 Monaten wieder zu. Dies wird als weiterer Hinweis auf bessere Aussichten für die Wirtschaft gewertet. Die Exporte stiegen den Angaben zufolge um 5,4 Prozent, Ökonomen hatten nur mit einer Zunahme um 1,9 Prozent gerechnet. Im November waren sie um 0,4 Prozent gesunken. Die Importe gingen weiter zurück, den 24. Monat in Folge. Sie sanken um 2,6 Prozent auf 6,038 Billionen Yen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:00 United Technologies Corp, Ergebnis 4Q, Hartford

13:30 Boeing Co, Ergebnis 4Q, Chicago

13:45 Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott Park

22:01 AT&T Inc, Ergebnis 4Q, Dallas

22:01 Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q, San Diego

22:15 Ebay Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.276,00 +0,06% Nikkei-225 19.057,50 +1,43% Hang-Seng-Index 23.004,37 +0,24% Kospi 2.076,79 +0,53% Shanghai-Composite 3.145,67 +0,10% S&P/ASX 200 5.671,50 +0,38%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Gute US-Vorlagen sorgen zur Wochenmitte für steigende Kurse an den Aktienmärkten in Ostasien. Dazu kommen positive Konjunkturdaten aus der Region. Zudem arbeitet der neue US-Präsident Donald Trump seine Wahlversprechen nach und nach ab. So gab er grünes Licht für den Bau zweier umstrittener Pipelines. Das deutlichste Plus verzeichnete der Nikkei-225, der um 1,4 Prozent auf 19.058 Punkte zulegte. Hier stützten zusätzlich gute Konjunkturdaten. So hat Japan erstmals seit sechs Jahren einen Handelsüberschuss verbucht. Vor dem Nationalfeiertag am Donnerstag ging es in Sydney deutlich nach oben. Vor allem die Minenwerte kletterten in die Höhe. Die Aktien von Rio Tinto gewannen 3,8 Prozent und markierten den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Der Bergbaukonzern hat einen Käufer für die Australien-Tochter Coal & Allied gefunden. Die Aktien von BHP Billiton stiegen auf den höchsten Stand seit Juni 2015 und gewannen 3,3 Prozent. Der Konzern hat zwar einen Rückgang bei der Kupfererzeugung verzeichnet. Bei den übrigen Rohstoffen sieht sich die BHP Billiton im Plan. Die Prognosen für Öl, Eisenerz und Kohle wurden bestätigt.

US-NACHBÖRSE

Mit einem deutlichen Plus haben sich die Aktien von Alcoa im nachbörslichen Handel am Dienstag gezeigt. Der US-Aluminiumkonzern hat im vierten Quartal umsatzseitig die Analystenerwartungen übertroffen. Die Alcoa-Aktie gewann bis um 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com 3,3 Prozent auf 38,75 Dollar. Texas Instruments verloren 0,6 Prozent auf 76,60 Dollar, obwohl der Konzern dank einer hohen Nachfrage aus der Automobilbranche den Gewinn im abgelaufenen Quartal um 26 Prozent gesteigert hat. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal überzeugte. Mit einer unveränderten Tendenz bei 30,60 Dollar zeigten sich Cisco. Der Netzwerk-Ausrüster übernimmt für rund 3,7 Milliarden US-Dollar die Appdynamics Inc.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.912,71 0,57 112,86 0,76 S&P-500 2.280,07 0,66 14,87 1,84 Nasdaq-Comp. 5.600,96 0,86 48,01 4,05 Nasdaq-100 5.101,06 0,70 35,36 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 865 Mio 754 Mio Gewinner 2.234 1.627 Verlierer 793 1.358 Unverändert 87 123

Nach einem verhaltenen Start legten die Indizes kontinuierlich zu und der S&P-500 und der Nasdaq-Composite markierten im Verlauf Rekordhochs. Unterstützung kam von insgesamt erfreulichen Quartalszahlen aber auch von Konjunkturseite. Die US-Industrie ist im Januar stärker in Schwung gekommen als gedacht. Darauf deutete zumindest der viel beachtete Einkaufsmanagerindex des IHS Markit Institut hin. "Wir glauben, dass es mittelfristig eher nach oben geht am Aktienmarkt", sagte Karyn Cavanaugh, Marktstrategin bei Voya Financial. Gleichzeitig warnte sie, dass es viel Unsicherheit gebe, was den Kurs der Regierung unter Donald Trump angehe. Gewinner im Dow waren Dupont. Der Chemiekonzern kehrte im vierten Quartal in die Gewinnzone zurück und schnitt besser ab als erwartet. Zudem kündigte Dupont an, dass sich der Zusammenschluss mit Dow Chemical nach hinten verschieben wird. Das Papier schloss 4,5 Prozent höher, Dow Chemical gewannen 4,4 Prozent. Nicht gut kamen die Zahlen von Johnson & Johnson an, die Aktie gab um 1,9 Prozent nach. Der Pharmahersteller steigerte zwar Umsatz und Gewinn, doch enttäuschte der Ausblick. Verizon setzte deutlich weniger um und verdiente auch weniger, als Analysten erwartet hatten. Die Aktie verlor 4,4 Prozent. Dagegen stiegen Yahoo nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen um 3,5 Prozent. General Motors, Ford und Fiat Chrysler gewannen zwischen 1,0 und 5,8 Prozent, nachdem sich deren Chefs mit Donald Trump getroffen hatten um über ihre Ansiedlungspläne zu sprechen. Trump hatte zuletzt Autobauern mit Zöllen gedroht, sollten sie in Mexiko produzierte Fahrzeuge in die USA importieren wollen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 5 Jahre 1,93 6,3 1,86 10 Jahre 2,46 6,2 2,40 30 Jahre 3,05 6,2 2,99

Am US-Anleihemarkt nahmen die Anleger im Zuge der wieder etwas optimistischeren Gesamtstimmung nach dem kräftigen Kursanstieg vom Montag Gewinne mit. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg im Gegenzug um 6 Basispunkte auf 2,46 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8.49 Uhr % YTD EUR/USD 1,0723 -0,1% 1,0731 1,0745 +2,0% EUR/JPY 121,92 -0,2% 122,18 121,55 -0,8% EUR/GBP 0,8571 +0,0% 0,8568 0,8610 +0,6% GBP/USD 1,2510 -0,1% 1,2524 1,2479 +1,4% USD/JPY 113,72 -0,1% 113,86 113,13 -2,7% USD/KRW 1166,05 -0,3% 1170,04 1166,46 -3,4% USD/CNY 6,8795 +0,3% 6,8590 6,8544 -0,9% USD/CNH 6,8328 +0,1% 6,8232 6,8161 -2,0% USD/HKD 7,7575 0% 7,7575 7,7568 +0,0% AUD/USD 0,7532 -0,7% 0,7583 0,7564 +4,4%

Wenig Bewegung gab es am Devisenmarkt. Tendenziell legte der Dollar auf breiter Front leicht zu, etwas gestützt von den guten Konjunkturdaten des Tages. Der Euro kostete zuletzt 1,0730 nach 1,0760 am Vortag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,04 53,18 -0,3% -0,14 -3,0% Brent/ICE 55,38 55,44 -0,1% -0,06 -2,4%

Die Ölpreise machten nach dem Rücksetzer vom Montag wieder Boden gut. Das Barrel der US-Sorte WTI verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 53,10 Dollar. Die Rohstoffanalysten der Commerzbank warnten unterdessen, dass die protektionistischen Bestrebungen Donald Trumps dazu führen könnten, dass in den USA wieder mehr Öl gefördert wird, wodurch es wieder zu einem Überangebot kommen könnte. Damit würden die Bemühungen der Opec um eine Förderbegrenzung konterkariert. Im asiatischen Handel gaben die Ölpreise ihre Gewinne aus dem US-Handel wieder vollständig ab.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.203,58 1.209,30 -0,5% -5,72 +4,5% Silber (Spot) 17,02 17,11 -0,5% -0,09 +6,8% Platin (Spot) 990,20 997,50 -0,7% -7,30 +9,6% Kupfer-Future 2,70 2,71 -0,2% -0,01 +7,9%

Beim Gold wurden Gewinne eingestrichen. Der Preis der Feinunze gab um 0,7 Prozent nach auf 1.209 Dollar. Die Abwärtstendenz beim Goldpreis setzte sich, auch mit der positiven Entwicklung an den Börsen, in Asien fort.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK EZB

EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger ist optimistisch, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bald mit dem Ausstieg auf ihrem umstrittenen Anleihenkaufprogramm beginnen kann. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied des sechsköpfigen EZB-Direktoriums zumindest andeutet, dass die Tage des sogenannten Quantitative-Easing-Programms der EZB gezählt sein könnten.

ÖLINDUSTRIE USA

US-Präsident Donald Trump hat zwei hochumstrittene Pipeline-Projekte wiederbelebt. Trump unterzeichnete zwei Dekrete, mit denen er sowohl die Keystone-XL- als auch die Dakota-Access-Pipeline neu genehmigte. Beide Ölprojekte waren unter seinem Vorgänger Barack Obama gestoppt worden.

INFLATION AUSTRALIEN

4Q Verbraucherpreise +0,5% gg Vorquartal (PROGNOSE: +0,7%)

4Q Verbraucherpreise +1,5% gg Vorjahr (PROGNOSE: +1,6%)

KONJUNKTUR SÜDKOREA

BIP 4Q +0,4% gg Vorquartal, +2,3% gg Vorjahr

BIP 4Q PROGNOSE +0,3% gg Vorquartal, +2,2% gg Vorjahr

BIP 2016 +2,7% gg Vorjahr

KONJUNKTUR TAIWAN

BIP 4Q +2,58% gg Vorjahr (PROG +2,5%)

BIP 4Q +0,47% gg 3Q

POLITIK ITALIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 25, 2017 01:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.