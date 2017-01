Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger ist optimistisch, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bald mit dem Ausstieg auf ihrem umstrittenen Anleihenkaufprogramm beginnen kann. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied des sechsköpfigen EZB-Direktoriums zumindest andeutet, dass die Tage des sogenannten Quantitative-Easing-Programms der EZB gezählt sein könnten. Die EZB solle nicht zu lange mit der Abkehr von der lockeren Geldpolitik warnen, warnte Lautenschläger in Hamburg. "Alle Vorbedingungen für einen stabilen Anstieg der Inflation sind gegeben", erklärte die Direktorin. "Ich bin deshalb zuversichtlich, dass wir uns bald der Frage eines Ausstiegs widmen können."

TAGESTHEMA II

Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo hat Interesse an einem potenziellen Zusammenschluss mit dem Versicherer Assicurazioni Generali bekundet und damit ein am Markt bereits seit Sonntag kursierendes Gerücht bestätigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 US/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q

13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q

22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q

22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 106 zuvor: 106 -DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 111,3 zuvor: 111,0 Lagebeurteilung PROGNOSE: 117,0 zuvor: 116,6 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 105,7 zuvor: 105,6 -BE 15:00 Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: +0,3 Punkte zuvor: -0,2 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion neuer 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 im Maximalvolumen von 5 Mrd DKK 11:00 SE/Auktion neuer 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 3 Mrd SEK 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2046 im Volumen von 1 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2018 im Maximalvolumen von 6 Mrd CZK Auktion 0,0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2019 im Maximalvolumen von 9 Mrd CZK Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 im Maximalvolumen von 4 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.276,00 0,06 Nikkei-225 19.027,89 1,28 Schanghai-Composite 3.144,91 0,07 DAX 11.594,94 +0,43% DAX-Future 11.631,00 +0,57% XDAX 11.631,52 +0,58% MDAX 22.711,01 +0,63% TecDAX 1.831,31 +0,05% EuroStoxx50 3.281,53 +0,26% Stoxx50 2.993,78 +0,03% Dow-Jones 19.912,71 +0,57% S&P-500-Index 2.280,07 +0,66% Nasdaq-Comp. 5.600,96 +0,86% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,60% -60

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Endlich die Chance auf einen Ausbruch nach oben der europäischen Börsenindizes sehen Händler. Die Ampeln stünden global auf grün. So sei der S&P-500 aus seiner über zweiwöchigen Seitwärtsspanne nach oben ausgebrochen. Nur der DAX habe noch mit seinem Widerstand rund um 11.630 zu kämpfen; ein Ausbruch sei aber nun ebenfalls wahrscheinlich. "Es sieht ganz nach einer Wiederaufnahme des Trump-Trades aus", sagt ein Händler. Stärkster Sektor sei in den USA der rohstoffnahe Bereich gewesen. Auch vom europäischen Rohstoffsektor gebe es seit dem Vortag einen überraschend positiven Nachrichtenfluss, der von den Geschäftszahlen und Aussagen Alcoas gestützt werde. Mit einem steigenden Rohstoffsektor nehme auch die Risikofreude an den Gesamtmärkten wieder zu. Gestützt werde dies von der Hoffnung auf eine stärkere globale Konjunktur. So habe Japan am Morgen "sensationell gute" Exportdaten vorgelegt. Sollte auch der deutsche Ifo-Index überzeugen, gebe es fundamental keine Gründe, nicht auf steigende Kurse zu setzen, heißt es.

Rückblick: Etwas fester - Gute Einkaufsmanagerindizes und die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Großbritannien, dass die britische Regierung die Zustimmung des Parlaments für den EU-Austritt einholen muss, hellten die Stimmung auf. Letzteres könnte den Brexit etwas abmildern, hieß es. Ein Bilanzskandal in Italien und eine daraus resultierende Ausblicksenkung ließen BT Group um 20 Prozent einbrechen. Der Telekomindex war unter den Branchen mit einem Abschlag von 3,1 Prozent Schlusslicht. Größter Gewinner waren Rohstoffaktien mit einem Plus von 3 Prozent. Händler verwiesen auf starke Geschäftszahlen von De Beers. Die Aktien der Muttergesellschaft Anglo American stiegen um 5,9 Prozent. Bei Rio Tinto (+4 Prozent) sei der Verkaufspreis für Coal & Allies höher als erwartet ausgefallen. Generali stiegen um gut 8 Prozent, während Intesa Sanpaolo um 4,4 Prozent fielen. Hintergrund waren Gerüchte um eine Übernahme von Generali durch Intesa und Allianz, die schon am Montag kursierten. Nun wurde bekannt, dass Generali durch eine Beteiligung an Intesa Sanpaolo eine Übernahme durch Intesa nach italienischem Recht erschweren will. Allianz ermäßigten sich um 0,1 Prozent. Aryzta brachen nach einer Gewinnwarnung um mehr als 30 Prozent ein.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Auf der Gewinnerseite stiegen Deutsche Bank um 2,7 Prozent und Daimler um 1,4 Prozent. SAP profitierten mit einem Plus von 0,7 Prozent eher moderat von den Quartalszahlen und erhöhtem Umsatz- und Gewinnprognosen. Die als defensiv geltenden Pharmawerte Fresenius, FMC und Merck standen auf der Verliererseite. Manz gab einen Großauftrag bekannt. Der Kurs sprang darauf um 7,5 Prozent nach oben. Pfeiffer Vacuum stiegen um 8 Prozent auf 100,25 Euro, nachdem Großaktionär Busch angekündigt hatte, das Unternehmen komplett übernehmen zu wollen für 96,20 Euro je Aktie. Am Markt spekulierte man jedoch bereits auf ein höheres Gebot.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22:15) +0,3% auf 11.631 Punkte

Die nachbörsliche Kursentwicklung bei deutschen Aktien ist der Bewegung nach oben an der Wall Street gefolgt. Auffällige Sonderbewegungen habe es nicht gegeben, so ein Händler. Auch Allianz hätten sich mit dem breiten Markt nach oben bewegt. Am Abend war bekannt geworden, dass Intesa Sanpaolo ein Gebot für den Versicherer Generali erwägt. Damit hatte Intesa einen Zeitungsbericht vom Sonntag bestätigt. In diesem war die Allianz als möglicher Unterstützer von Intesa genannt worden.

USA / WALL STREET

Rekordjagd - Nach einem verhaltenen Start legten die Indizes kontinuierlich zu. S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten im Verlauf Rekordhochs. Unterstützung kam von insgesamt erfreulichen Quartalszahlen, aber auch von der Konjunkturseite. Die US-Industrie ist im Januar stärker in Schwung gekommen als gedacht. Darauf deutete zumindest der Einkaufsmanagerindex von IHS Markit hin. Trotz der guten Konjunkturaussichten gab es aber auch wieder Warnungen über den Kurs der Regierung unter Donald Trump. Gewinner im Dow waren Dupont. Der Chemiekonzern kehrte im vierten Quartal in die Gewinnzone zurück und schnitt besser ab als erwartet. Zudem kündigte Dupont an, dass sich der Zusammenschluss mit Dow Chemical verzögern wird. Das Papier schloss 4,5 Prozent höher, Dow Chemical gewannen 4,4 Prozent. Nicht gut kamen die Geschäftszahlen von Johnson & Johnson an, die Aktie gab um 1,9 Prozent nach. Verizon setzte deutlich weniger um und verdiente auch weniger, als Analysten erwartet hatten. Die Aktie verlor 4,4 Prozent. Dagegen stiegen Yahoo nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen um 3,5 Prozent. GM, Ford und Fiat Chrysler gewannen zwischen 1,0 und 5,8 Prozent, nachdem sich deren Chefs mit Donald Trump getroffen hatten, um über ihre Ansiedlungspläne zu sprechen. Trump hatte zuletzt Autobauern mit Zöllen gedroht, sollten sie in Mexiko produzierte Fahrzeuge in die USA importieren.

Am US-Anleihemarkt nahmen die Anleger im Zuge der wieder etwas optimistischeren Gesamtstimmung nach dem kräftigen Kursanstieg vom Vortag Gewinne mit. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg im Gegenzug um 6 Basispunkte auf 2,46 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di 17.15 Uhr EUR/USD 1,0726 -0,0% 1,0731 1,0754 EUR/JPY 121,84 -0,3% 122,18 121,82 EUR/CHF 1,0744 -0,0% 1,0745 1,0745 GBP/EUR 1,1668 -0,0% 1,1672 1,1639 USD/JPY 113,59 -0,2% 113,86 113,27 GBP/USD 1,2515 -0,1% 1,2524 1,2516

Wenig Bewegung gab es am Devisenmarkt. Tendenziell legte der Dollar auf breiter Front leicht zu, etwas gestützt von den guten Konjunkturdaten des Tages. Der Euro kostete zuletzt 1,0730 nach 1,0760 am Vortag.

Der Dollar verteidigt seine erhöhtes Niveau am Morgen im asiatischen Handel. Zum Yen kommt er zwar leicht zurück, doch liegen die Wechselkurse klar über den Vortagestiefs. Devisenanalyst Akira Moroga von Aozora Bank sieht einen anhaltenden Trend gegen den Euro. Mit einem steigenden Risikoappetit sei die Grundlage für einen festeren Dollar gelegt. Im Asienhandel dürfte sich die Gemeinschaftswährung zwischen 1,07 und 1,0780 US-Dollar bewegen.

ROHSTOFFE

