Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Time Warner -0,43% auf 96,35, davor 8 Tage im Plus (3,61% Zuwachs von 93,4 auf 96,77), Sky 0% auf 1001, davor 8 Tage im Plus (1,26% Zuwachs von 988,5 auf 1001), AMS -1,34% auf 33,1, davor 7 Tage im Plus (9,28% Zuwachs von 30,7 auf 33,55), Singulus -9,35% auf 6,99, davor 7 Tage im Plus (48,77% Zuwachs von 5,18 auf 7,71), Lukoil +0,93% auf 49,97, davor 7 Tage im Minus (-7,8% Verlust von 53,7 auf 49,51), General Electric +0,84% auf 30, davor 7 Tage im Minus (-5,47% Verlust von 31,47 auf 29,75), Gazprom +2,12% auf 4,683, davor 6 Tage im Minus (-8,15% Verlust von 4,99 auf 4,59), BP Plc +0,52% auf 489,7, davor 6 Tage im Minus (-5,86% Verlust von 517,49 auf 487,15), Software AG +0,27% auf 31,715, davor 6 Tage im Minus (-5,47% Verlust von 33,46 auf 31,63), Swiss...

