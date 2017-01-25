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ALLIANZ SE
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ALLIANZ SE157,30-0,10 %
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DEUTSCHE EUROSHOP AG37,97-0,11 %
GEA GROUP AG37,43-0,13 %
GRAND CITY PROPERTIES SA16,965+0,50 %
INNOGY SE32,295+0,92 %
K+S AG24,02+2,65 %
LEG IMMOBILIEN AG71,86-0,43 %
METRO AG31,85+0,66 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG100,25+8,02 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE39,04+0,36 %
RTL GROUP SA70,30+0,41 %
RWE AG12,785+0,55 %
SAP SE83,46+0,71 %
SARTORIUS AG VZ68,30-0,45 %
SCOUT24 AG33,415-0,73 %
STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV4,839+0,60 %
VONOVIA SE30,05-1,10 %
WACKER CHEMIE AG110,90+0,59 %