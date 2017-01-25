BARCLAYS HEBT AXEL SPRINGER AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) BARCLAYS HEBT PROSIEBENSAT.1 AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) BARCLAYS HEBT RTL AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 39,70 (37,00) EUR - 'OVERWEIGHT' CREDIT SUISSE SENKT STEINHOFF NV AUF 'NEUTRAL' (OUTP.) - ZIEL 5,30 (6,00) EUR DEUTSCHE BANK HEBT PFEIFFER VACUUM AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 96,20 (70,00) EUR DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 88 (80) EUR - 'BUY' EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 168 (150) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN SENKT GRAND CITY PROPERTIES AUF 'NEUTRAL' (BUY); ZIEL 18,90 (20,10) EUR GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 21 (17) EUR - 'SELL' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 82,20 (88,20) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 29,90 (32,20)...Den vollständigen Artikel lesen ...