Die virtuelle Realität (VR) ist gerade im Tech-Sektor "in' und all das Gerede um die Möglichkeiten dieses neuen Trends könnte dazu führen, dass sich die Investoren fragen, wie man am besten von diesem Hype profitieren könnte.



Daher habe ich dir eine schnelle Checkliste mit fünf Punkten erstellt, damit du schnell entscheiden kannst, wie du von der virtuellen Realität profitieren kannst und worauf du achten solltest.

1. Wissen, was es wert ist

Laut eines Forschungsberichts von TrendForce schätzt man, dass der VR-Markt bis 2020 22,4 Milliarden US-Dollar wert sein wird. Der Großteil davon soll aus Softwareverkäufen kommen. Diese Zahl schließt allerdings den mobilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...