PALO ALTO (IT-Times) - Seit Oktober 2016 verbaut Tesla Motors bereits die Hardware für das vollautonom fahrende Auto in seinen Elektrofahrzeugen. In 3 bis 6 Monaten sollen die selbstfahrenden Funktionen verfügbar sein, kündigte Musk via Twitter zu Wochenbeginn an. Demnach soll die entsprechende Funktion...

