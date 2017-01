Frankfurt - Ziel des Metzler European Small and Micro Cap/Class A-Fonds (ISIN IE00B5M17487/ WKN A1JCJW) ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen, so die Experten von Metzler Asset Management.Um dies zu erreichen, investiere der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Schwerpunkt seien Unternehmen mit niedriger und sehr niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens) und langfristigen Wachstumsaussichten.

Den vollständigen Artikel lesen ...