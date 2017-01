Mit Musik trainiert es sich leichter. Der Bass treibt an. Dazu eignen sich vor allem Bluetooth-Kopfhörer wie der Elite Sport von Jabra. Preislich liegt das Gadget bei 249,99 Euro. Nicht ganz billig - lohnt der Kauf?

Na, wie viele Kilogramm sind auf der Waage seit Weihnachten, dem Fest der Pfunde, dazugekommen? Und haben Sie sich zum Jahreswechsel auch vorgenommen, wieder mehr zu trainieren? Oder sind Sie noch nicht so richtig motiviert, um sich ins Fitnesstraining zu stürzen, obwohl die Hose kneift? Dann gibt es gleich keine Ausreden mehr, denn wir stellen Ihnen heute das passende Hilfsmittel vor: den Jabra Elite Sport, eine Art Workout-Coach zum Anziehen, der Ihnen entweder motivierende Kommandos in die Lauscher schickt oder Sie mit satten Beats zu Höchstleistungen antreibt. Ganz ganz legal. Sozusagen natürliches Doping.

Allerdings müssen Sie für den kabellosen Sportkopfhörer (iOS und Android) etwas tiefer in die Tasche greifen, denn er liegt preislich mit 249,99 Euro im gehobenen Bereich. Lohnt sich Kauf und bringt Jabra wirklich frischen Wind ins Workout? Wir haben über drei Monate lang den Alltagstest gemacht. Denn Sie wissen ja: Wer im Sommer fit sein will, sollte schon im Winter anfangen, zu trainieren.

Weniger Wampe, mehr Muskeln und ein fittes Gesamtpaket: Mit dem Gadget hat es der dänische Hersteller Jabra ganz klar auf ambitionierte Athleten und Hobbysportler abgesehen. Der wasserdichte Elite-Sport-Kopfhörer ist mit einem In-Ear-Herzfrequenzmesser und einem 3-Achsen-Beschleunigungssensor ausgestattet. Dadurch kann er Kalorien, Zeit, Tempo, Entfernung, Schritte, Trittfrequenz und Herzfrequenzbereiche aufzeichnen und die Daten werden von der dazugehörigen App "Jabra Sport" schon während des Trainings so aufbereitet, dass der Träger optimal unterstützt wird. So aufgestellt, kann Jabra zweifelsfrei mit Bragi The Dash oder den Gear IconX von Samsung mithalten.

Bevor es aber ran an den Winterspeck geht, müssen die beiden schwarzen Teile (die Optik ist nicht gerade edel, dafür aber robust und strapazierfähig), die vollgepackt sind mit allerlei High-Tech, erst einmal mit den mitgelieferten Silikon- oder Schaumstoff-Ohrstöpseln individuell an den Träger angepasst werden. Auch drei Ear-Wings liegen bei, das sind so kleine Gummi-Haken für die Ohrmuschel, die verhindern, dass die Kopfhörer aus dem Ohr rutschen, wenn es beim Seilspringen oder Zirkeltraining ordentlich zur Sache geht. Außerdem ist es für einen optimalen Sound wichtig, dass die Kopfhörer richtig fest sitzen, denn ansonsten gehen die Bässe verloren.

Bei mir hat das immer gut geklappt, was sicherlich daran lag, dass ich die anpassungsfähigen Schaumstoff-Stöpsel benutzt habe, die sich, ähnlich wie Ohropax, in den Gehörgang einschmiegen. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Übrigens müssen Sie keine Angst haben, dass Sie dadurch akustisch völlig von der Umwelt abgekapselt sind - auf Knopfdruck lassen sich ...

