Um bemerkenswerte 30 Prozent kletterte die Aktie von Heideldruck auf Sicht der letzten 52 Wochen. Und: Die Klettertour könnte weitergehen. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf Heidelberger Druckmaschinen vor.

Die Berichtssaison am deutschen Aktienmarkt steht vor der Tür. Am 9. Februar ist dann die Heidelberger Druckmaschinen AG an der Reihe. Das wird durchaus interessant. Denn die letzten Zahlen von Heideldruck wussten zu überzeugen. "Die deutliche Ergebnisverbesserung im zweiten Quartal zeigt, dass unsere Neuausrichtung Früchte trägt. Angesichts einer soliden Auftragslage sehen wir für die zweite Jahreshälfte erneut eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem ersten Halbjahr", wurde Finanzvorstand Dirk Kaliebe im November per Pressemitteilung zitiert. Zur Erklärung: Am 31. Dezember endete das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2016/2017. Die Ergebnisse dieses Quartals wird Heideldruck am 9. Februar vorlegen. Zurück in die Gegenwart. Aktuell wird die Aktie von Heideldruck mit einem für 2018 geschätzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...