BÖRSENTAG - Gewinne vor Ifo-Geschäftsklimaindex TAGESVORSCHAU - 25.01.2017 ÖSTERREICH - fällt im Index von Transparency International nach Jahren des Aufholens wieder zurück FRANKREICH - Arbeitslosigkeit steigt im Dezember - Rückgang im Gesamtjahr GROSSBRITANNIEN - Nach "Brexit"-Urteil, May will rasch Fakten schaffen JAPAN - erstmals seit sechs Jahren mit Handelsüberschuss SÜDKOREA - Wirtschaft mit leichtem Wachstumsanstieg ATX heute MITTWOCH zur Eröffnung STÄRKER erwartet - ATX Indikation 2.696 Punkte +0,60% RBI - Fusion mit RZB ist durch VERBUND - sucht Kooperationen mit Start-ups ZUMTOBEL - Tochter Triodonic öffnet Werk in New York DAX heute MITTWOCH zur Eröffnung FREUNDLICH erwartet - DAX...

Den vollständigen Artikel lesen ...