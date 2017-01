SPREAD Co., Ltd. (HQ: Kyoto, Japan; CEO: Shinji Inada; im Folgenden, "SPREAD") wird das fortschrittlichste Gemüseproduktionssystem "Techno Farm"" vom 20. 24. März 2017 auf der CeBIT 2017 (organisiert von der Deutsche Messe AG) auf dem Messegelände von Hannover vorstellen.

Die CeBit 2017 ist die größte internationale IT Business Handelsmesse mit 3.300 Ausstellern aus 70 Ländern und etwa 200.000 Teilnehmern (Statistik wurde vom Organisator bereitgestellt).

SPREAD ist Teil des "Japan Pavilion", der von der Japan External Trade Organization (Japanische Organisation für Außenhandel) organisiert wird, um japanische Technologien und Japan als ein Partnerland der CeBIT 2017 vorzustellen. SPREAD wird Innovationen und das Informationssystem von "Techno Farm" vorstellen, um potenzielle internationale Partner für die Zusammenarbeit an diesem System zu finden.

Dies wird eine gute Gelegenheit sein, um sich über die zukünftigen Aussichten von "Techno Farm" und seine Technologien zu informieren. Wir würden uns über Ihren Besuch am Stand von SPREAD freuen.

[Überblick über die CeBIT 2017]

Handelsmesse: CeBIT 2017

Datum: 20. 24. März 2017, 9:00-18:00 Uhr

Ort: Hannover Messegelände

Standadresse: A38 in Halle 4 "Japan Pavilion""

URL: www.cebit.de/home

"Techno Farm"

SPREAD entwickelte das fortschrittlichste Gemüseproduktionssystem, das auf der Nutzung von Anbautechniken und kumulativem Fachwissen kombiniert mit der Kooperation der Hersteller von Technologiegeräten basiert. Viele neue Technologien haben ihren Ursprung in der weltweit ersten Pflanzenfabrik von Großformat, so etwa der automatische Anbau, Wasserrecycling, spezielle LED-Lampen für Pflanzenfabriken und Umweltkontrollen. Darüber hinaus wurden bedeutende Kosteneinsparungen erzielt, so konnten etwa die Lohnkosten um 50 Prozent und die Energiekosten um 30 Prozent reduziert werden, im Vergleich zum Kameoka-Werk, der bestehenden Pflanzenfabrik von SPREAD, die sich mit den wichtigsten Problemen von Pflanzenfabriken befasst.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170125005040/de/

Contacts:

SPREAD Co., Ltd.

Kiyoka Morita und Minako Ando

PR Division

E-mail: info@spread.co.jp

Tel.: +81-75-326-3850

URL: www.spread.co.jp/en