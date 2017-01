Ekotechnika AG mit neuem Vorstandsmitglied und positiver Entwicklung im Geschäftsjahr 2015/2016

Ekotechnika AG mit neuem Vorstandsmitglied und positiver Entwicklung im Geschäftsjahr 2015/2016

- Björne Drechsler ergänzt das Management ab 1. März 2017 - Operatives Geschäft stabilisiert sich im Geschäftsjahr 2015/2016 - Umsatz von 117,2 Mio. Euro und EBIT von 5,3 Mio. Euro erwirtschaftet

Walldorf, 25. Januar 2017 - Der Aufsichtsrat der Ekotechnika AG (Primärmarkt; ISIN: DE000A161234), deutsche Holding des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland, der EkoNiva Gruppe, hat die Erweiterung des Vorstands beschlossen. Neben dem derzeitigen Alleinvorstand Stefan Dürr wird Björne Drechsler ab dem 1. März 2017 sein Amt als neues Vorstandsmitglied und CFO der Ekotechnika AG antreten.

Björne Drechsler war zuvor zwölf Jahre Geschäftsführer und CEO der GEA Farm Technologies Russia, einer russischen Tochtergesellschaft des deutschen GEA Konzerns. In den letzten 18 Monaten leitete er zudem den Gesamtbereich Equipment Sales der GEA AG in Russland und Zentralasien. Der diplomierte Wirtschaftswissenschaftler (HWR Berlin) spricht fließend Russisch und ist durch seine langjährige Erfahrung mit dem Absatz von GEA-Prozesstechnik in Russland sehr gut mit dem Landtechnikgeschäft vertraut.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat den Konzernabschluss der Ekotechnika AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015/2016 (30.9.) gebilligt, aus dem sich eine Stabilisierung der Geschäftsentwicklung der Gesellschaft ablesen lässt. Demnach kam die Ekotechnika AG auf einen Konzernumsatz von 117,2 Mio. Euro (Vorjahr: 109,0 Mio. Euro) sowie ein deutlich positives operatives Ergebnis (EBIT) von 5,3 Mio. Euro (Vorjahr: -1,2 Mio. Euro).

Die Veröffentlichung der detaillierten Konzernzahlen und des vollständigen Konzernabschlusses auf der Website unter www.ekotechnika.de/de/investor- relations/dokumente.html erfolgt am 2. Februar 2017.

Über Ekotechnika

Die Ekotechnika AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der EkoNiva-Technika Gruppe, des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland. Wichtigster Lieferant ist John Deere & Co., der Weltmarktführer für Landmaschinen. Hauptgeschäftsfeld ist der Verkauf von Neumaschinen wie Traktoren aber auch Melktechnik und Precision Farming Technologie. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Ersatzteilverkauf sowie im Servicebereich aktiv. Gründer und Vorstandsmitglied der Ekotechnika ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den vergangenen zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Im Jahr 2011 wurde das Landmaschinengeschäft von dem inzwischen eigenständigen Agrarbereich, der unter Ekosem-Agrar firmiert, getrennt. Heute ist Ekotechnika mit rund 520 Mitarbeitern an 12 Standorten in attraktiven Agrarregionen Russlands vertreten und erwirtschaftete 2014/15 einen Jahresumsatz von rund 109 Mio. Euro. Die Ekotechnika-Aktie ist seit Dezember 2015 im Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A161234) notiert.

ISIN: DE000A161234 WKN: A1R1A1

