APA ots news: OMV und das iranische Unternehmen Dana Energy unterzeichnen Memorandum of Understanding - BILD

Wien (APA-ots) - OMV, das internationale, integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien, und Dana Energy Company, ein führendes iranisches Unternehmen mit Fokus auf Entwicklung von Erdöl- und Erdgasfeldern, unterzeichnen eine Absichtserklärung - ein so genanntes Memorandum of Understanding (MoU).

Die Vertragsparteien vereinbarten mögliche kommende Feldentwicklungsprojekte gemeinsam durchzuführen. Das Dokument wurde in Wien von S. Mostafa Khoee, Dana Energy Vorstandsmitglied und Upstream Präsident sowie Johann Pleininger, OMV Vorstandsmitglied verantwortlich für Upstream, unterzeichnet.

OMV hat eine langjährige Partnerschaft mit dem Iran. Die Tätigkeiten im Land begannen im Jahr 2001. 2016 unterzeichneten die nationale iranische Ölgesellschaft (NIOC) und OMV ein MoU zur Evaluierung mehrerer Felder im Gebiet Zagros im Westen Irans hinsichtlich ihres Potenzials zur zukünftigen Entwicklung. OMV und NIOC Exploration unterzeichneten auch eine Vereinbarung für eine gemeinsame technologische Forschungskooperation für das Fars Gebiet.

Hintergrundinformation:

OMV im Iran

OMV begann ihre Tätigkeit im Iran im Jahr 2001 als Betriebsführer des Mehr Explorationsblocks im Westen des Irans. Die dortigen Tätigkeiten führten 2005 zu einem erfolgreichen Fund (Band-E-Karkheh). OMV Generaldirektor Seele erklärte im Rahmen der neuen Strategie-Präsentation, Iran zu einem der drei Entwicklungsregionen des Upstream Portfolios.

OMV Aktiengesellschaft

Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 24.100 im Jahr 2015 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. In Upstream fokussiert OMV die Aktivitäten auf drei Kernregionen - CEE (Rumänien, Österreich), Nordsee sowie Mittlerer Osten und Afrika - und auf ausgewählte Entwicklungsregionen. 2015 lag die Tagesproduktion bei rund 303 kboe/d. Im Bereich Downstream verfügt die OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 17,8 Mio Tonnen und mit Ende 2015 über rund 3.800 Tankstellen in 11 Ländern inklusive Türkei. Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und Gasspeicher in Österreich und Deutschland. 2015 hat die OMV in etwa 110 TWh Gas verkauft.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft Robert Lechner +43 1 40440-21357 public.relations@omv.com http://www.omv.com http://blog.omv.com http://omv-mediadatabase.com Social Media: http://twitter.com/omv http://youtube.com/omv http://linkedin.com/company/omv

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0015 2017-01-25/09:13

AXC0060 2017-01-25/09:20