Amsterdam, 25. Januar 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, gibt bekannt, dass die neue Lösung seiner Tochtergesellschaft Marquis ID Systems (http://marquis-id.com/) (MIDS) zur Ausstellung von Führerscheinen für das New Hampshire Department of Safety's Division of Motor Vehicles (DMV) in Betrieb genommen wurde. Im letzten Jahr entschied das DMV von New Hampshire, seine siebenjährige Geschäftsbeziehung mit Gemalto/MIDS als Anbieter von Führerscheinen (http://www.gemalto.com/govt/traffic) und IDs zu verlängern.

Im Rahmen des neuen mehrjährigen Vertrags stellt Gemalto eine aktualisierte Lösung für Fotos, Unterschriften und Document Capture bereit. Diese modernisierten Registrierungsfunktionen (http://www.gemalto.com/govt/coesys/enrolment) lassen sich einfach in die aktualisierte hochmoderne, zentrale Ausstellungstechnologie integrieren, die ebenfalls Teil des neuen Vertrags ist. Das zuverlässige Ausstellungsprogramm von New Hampshire stützt sich auf die Technologie und Expertise von Gemalto, einem Unternehmen, das bereits eine sichere Dokumentenausstellung (http://www.gemalto.com/govt/coesys/issuance) und Personalisierung für Staaten überall auf der Welt implementiert hat.

Die DMV-Standorte des US-Bundesstaates erfassen die von den Antragstellern benötigten Informationen, senden sie an die zentrale Einrichtung, die die Führerscheine nach strengen Kontrollen und Kartenvalidierungen druckt und personalisiert. Aus Gründen der Geschäftskontinuität arbeitete Gemalto eng mit den Beamten des New Hampshire DMV zusammen, um die Auswirkungen der Anpassung an die neuen Vertragsbedingungen und der Systemaktualisierungen zu minimieren.

Die technischen Experten von Gemalto schulten das Personal für die neue Software und führten Umfragen zu den 14 DMVs des US-Bundesstaates vor Ort durch, um eine reibungslose Implementierung zu gewährleisten. Im Rahmen des neuen Vertrags arbeitete das Entwicklungsteam von Gemalto mit dem Kunden zusammen, um die Sicherheitserfordernisse und die künstlerische Gestaltung für den Führerschein von New Hampshire zu erfüllen und das idealste Design für die Karte zu entwickeln, welches das Branding des US-Bundesstaates am besten wiederspiegelt.

"Während der Laufzeit unseres ersten Vertrags bot uns das Gemalto/MIDS-Team ausgezeichneten Kundenservice. Es verstand die Herausforderungen, die sich aus den steigenden Anforderungen in Bezug auf die Ausstellung und die neuen Sicherheitsauflagen ergeben hatten", sagte Elizabeth Bielecki, Director of Motor Vehicles für New Hampshire. "Der Übergang zu Gemalto/MIDS im Jahr 2009 erwies sich als erfolgreich und sie sind für uns zu einem geschätzten Partner geworden. Gemalto bietet zudem ein attraktives Portfolio neuer und innovativer Technologielösungen, die für die Zukunft wichtig sind."

"Die anhaltende Kundenzufriedenheit New Hampshires zeugt von Gemaltos Fähigkeit, den Service und die Technologie anzubieten, die für einen effizienten und reibungslosen Betrieb erforderlich sind", sagte Steve Purdy, Vice President der Government Programs for North America bei Gemalto. "Die Verlängerung eines Vertrags mit einem Kunden ist für uns eine der wichtigsten Referenzen und spricht für unsere fortwährenden Bemühungen, unsere Projekte erfolgreich umzusetzen."

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich digitale Sicherheit mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2015 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen. So sind sie sicher und können Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls der Zeit, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und machen Software zu Geld. Dadurch ermöglichen wir unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden von Menschen und Dingen zu liefern.

Unsere mehr als 14.000 Mitarbeiter arbeiten in 118 Niederlassungen, 45 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 27 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 49 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com (http://www.gemalto.com) oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto (https://twitter.com/gemalto).

